Родри: "Мы были гораздо лучше "Ливерпуля"

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри посетовал, что матч его команды против "Ливерпуля" завершился несправедливо — потому что "горожане" были гораздо лучше соперника.

Накануне по шансам "Сити" защитить титул Премьер-Лиги был нанесен большой удар. "Горожане" потерпели поражение 3:1 и оказались уже в девяти очках позади "красных", однако Родри думает, что итог неспрведлив.



"Думаю, в целом мы были гораздо лучше. Мы создали больше моментов, чем они, но они трижды добрались до наших ворот и забили три гола".



"Мы уезжаем домой с привкусом горечи, ведь мы хотели победить. Я не думаю, что они во многом превзошли нас, но они забили после своих моментов".



"В данный момент "Ливерпуль" очень силен, и у них все складывается. Мы были смелыми, мы старались на протяжении 90 минут, мы никогда не сдавались. По ходу матча мы столкнулись с рядом неприятностей", — цитирует Родри The Guardian.