Родри: "Мы были гораздо лучше "Ливерпуля"

Родри Полузащитник "Манчестер Сити" Родри посетовал, что матч его команды против "Ливерпуля" завершился несправедливо — потому что "горожане" были гораздо лучше соперника.

Накануне по шансам "Сити" защитить титул Премьер-Лиги был нанесен большой удар. "Горожане" потерпели поражение 3:1 и оказались уже в девяти очках позади "красных", однако Родри думает, что итог неспрведлив.

"Думаю, в целом мы были гораздо лучше. Мы создали больше моментов, чем они, но они трижды добрались до наших ворот и забили три гола".

"Мы уезжаем домой с привкусом горечи, ведь мы хотели победить. Я не думаю, что они во многом превзошли нас, но они забили после своих моментов".

"В данный момент "Ливерпуль" очень силен, и у них все складывается. Мы были смелыми, мы старались на протяжении 90 минут, мы никогда не сдавались. По ходу матча мы столкнулись с рядом неприятностей", — цитирует Родри The Guardian.


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Родри

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 18:00

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  1. lampard78 11.11.2019 18:48 # lampard78
    Да равный матч. Ну мб бОльшую часть времени МС играл получше, да. Одним покатило, другим - нет. Бывает.

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  2. liverfun 11.11.2019 18:39 # liverfun
    хорошо играли, но дисбаланс жесткий в команде в сторону атаки, но и слишком много ошибок в завершении моментов допустили, обычно несвойственных сити, это говорит о том, что ребята перегорели.
    ливерпуль был убийственен и собран, это и сыграло ключевую роль, сложно сказать, как сложился бы матч, если б гости открыли счет, но красные никогда не сдаются, в матчах равных соперников не обходится без везения, здорово, что удача была за хозяевами.
    а сити надо добавлять характера, в тяжелые моменты тратят много сил на споры вместо концентрации на игре и добытии результата,тогда будет практически идеальная команда

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  3. adilchelsea 11.11.2019 18:34 # adilchelsea
    Ливер намного матерее был и убедительнее.

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  4. alexomck 11.11.2019 18:32 # alexomck
    судьи затащили.

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  5. manutd-20champ 11.11.2019 18:22 # manutd-20champ
    вылазьте колбасные

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  6. iceteam 11.11.2019 18:20 # iceteam
    У колбасы, как всегда бомбит)

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  7. yxaxaxaxaxa 11.11.2019 18:14 # yxaxaxaxaxa
    Проснись Родри , ты обосрался.

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  8. jurgenklopp1892 11.11.2019 18:08 # jurgenklopp1892
    Ну если так гадить моменты то конечно. + ржал с коментатора на Беларуси 5 . Он так Куна восхвалял что мол из 10 ударов 9 голов. И в итоге подтвердилось что Энфилд для него самый неудачный стадион. Привет от Алисы крашеный мудак. Мы забили после своих моментов, вы нет. В чём базар?

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  9. ttbb44 11.11.2019 18:04 # ttbb44
    Родри , счёт на табло и если он таков значит Ливерпуль был лучше. То что вы не справились с эмоциями после спорного момента не в вашу пользу, может только говорить о вашем профессионализме. Хотя начало было хорошо.

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  10. electric 11.11.2019 18:04 # electric
    Речь цыгана с фапли. ))

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