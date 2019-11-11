Родри: "Мы были гораздо лучше "Ливерпуля"
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри посетовал, что матч его команды против "Ливерпуля" завершился несправедливо — потому что "горожане" были гораздо лучше соперника.
Накануне по шансам "Сити" защитить титул Премьер-Лиги был нанесен большой удар. "Горожане" потерпели поражение 3:1 и оказались уже в девяти очках позади "красных", однако Родри думает, что итог неспрведлив.
"Думаю, в целом мы были гораздо лучше. Мы создали больше моментов, чем они, но они трижды добрались до наших ворот и забили три гола".
"Мы уезжаем домой с привкусом горечи, ведь мы хотели победить. Я не думаю, что они во многом превзошли нас, но они забили после своих моментов".
"В данный момент "Ливерпуль" очень силен, и у них все складывается. Мы были смелыми, мы старались на протяжении 90 минут, мы никогда не сдавались. По ходу матча мы столкнулись с рядом неприятностей", — цитирует Родри The Guardian.
11.11.2019 18:00
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Последние комментарии:
Да равный матч. Ну мб бОльшую часть времени МС играл получше, да. Одним покатило, другим - нет. Бывает.
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хорошо играли, но дисбаланс жесткий в команде в сторону атаки, но и слишком много ошибок в завершении моментов допустили, обычно несвойственных сити, это говорит о том, что ребята перегорели.
ливерпуль был убийственен и собран, это и сыграло ключевую роль, сложно сказать, как сложился бы матч, если б гости открыли счет, но красные никогда не сдаются, в матчах равных соперников не обходится без везения, здорово, что удача была за хозяевами.
а сити надо добавлять характера, в тяжелые моменты тратят много сил на споры вместо концентрации на игре и добытии результата,тогда будет практически идеальная команда
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Ливер намного матерее был и убедительнее.
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судьи затащили.
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вылазьте колбасные
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У колбасы, как всегда бомбит)
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Проснись Родри , ты обосрался.
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Ну если так гадить моменты то конечно. + ржал с коментатора на Беларуси 5 . Он так Куна восхвалял что мол из 10 ударов 9 голов. И в итоге подтвердилось что Энфилд для него самый неудачный стадион. Привет от Алисы крашеный мудак. Мы забили после своих моментов, вы нет. В чём базар?
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Родри , счёт на табло и если он таков значит Ливерпуль был лучше. То что вы не справились с эмоциями после спорного момента не в вашу пользу, может только говорить о вашем профессионализме. Хотя начало было хорошо.
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Речь цыгана с фапли. ))
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