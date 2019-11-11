FA не накажет Гвардиолу после матча с "Ливерпулем"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет наказан за свое буйное поведение во время проигранного "Ливерпулю" матча.

По ходу матча на "Энфилде" было несколько судейских решений, которые чрезвычайно не понравились Гвардиоле. Хосеп даже сделал агрессивный жест двумя пальцами в адрес четвертого арбитра Майка Дина, указывая на то, что Трент Александер-Арнольд дважды остался безнаказанным за игру рукой в своей штрафной.

После поражения 3:1 Гвардиола пожал — а вернее потряс — руки рефери Майкла Оливера и его помощников, в саркастической манере приговаривая: "Спасибо вам большое".

Однако на сей раз это сойдет каталонскому тренеру с рук — в отличие, например, от Жозе Моуриньо, который в 2014 году был оштрафован на 10 тысяч фунтов, за то, что после поражения его "Челси" от "Астон Виллы" саркастически назвал судейство "невероятным" и "великолепным".

Как сообщает Daily Mail, FA внимательно изучила поведение и комментарии Гвардиолы и решила, что Хосепу нечего предъявить.


Метки FA, Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 17:00

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  1. yela 11.11.2019 18:52 # yela
    За что штрафовать?) Может стоило бы обратить внимание на другого тренера, который просто засыпал матами лайнсмена в эпизоде с пропущенным голом Ливера? Клоунада обыкновенная, когда судейский корпус закрывает глаза на выходки психически больного человека.

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  2. arhangel777 11.11.2019 18:40 # arhangel777
    Крассава Пеп, показал судьям что и как, не очканул и не сидел молча! Пусть лепят хоть штраф хоть дискву на пару матчей, но стоять надо на своем, вар был конечно отстой вчера! Но игра все равно вышла хорошая.
    Come on, City!!!

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  3. sayedbakiev 11.11.2019 17:53 # sayedbakiev
    Thank you so much....0 финалов ЛЧ 0

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  4. manutd-20champ 11.11.2019 17:46 # manutd-20champ
    кто лучший клоун, пеп или оливер? а может клоп?

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  5. liverfun 11.11.2019 17:28 # liverfun
    можно было покачественнее найти гифку, но момент топовый

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  6. sausage 11.11.2019 17:26 # sausage
    Всё-таки Пеп хорош, шоу выдаёт на топовом уровне. Эх, скорее бы Маур вернулся в АПЛ.

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  7. ssa 11.11.2019 17:13 # ssa
    оскар этому господину, замечательная актерская игра!!!
    не турин его ждет, а голливуд

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  8. raimbek1 11.11.2019 17:05 # raimbek1
    За такую клоунаду которую устроил Пеп, нужно дисквалифицировать его на 2 матча

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  9. gerrard08 11.11.2019 17:04 # gerrard08
    как же доставляла вчера это бомбежка лысого)
    все же топовый театрал этот шарлотан)

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