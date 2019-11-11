FA не накажет Гвардиолу после матча с "Ливерпулем"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет наказан за свое буйное поведение во время проигранного "Ливерпулю" матча.
По ходу матча на "Энфилде" было несколько судейских решений, которые чрезвычайно не понравились Гвардиоле. Хосеп даже сделал агрессивный жест двумя пальцами в адрес четвертого арбитра Майка Дина, указывая на то, что Трент Александер-Арнольд дважды остался безнаказанным за игру рукой в своей штрафной.
После поражения 3:1 Гвардиола пожал — а вернее потряс — руки рефери Майкла Оливера и его помощников, в саркастической манере приговаривая: "Спасибо вам большое".
Однако на сей раз это сойдет каталонскому тренеру с рук — в отличие, например, от Жозе Моуриньо, который в 2014 году был оштрафован на 10 тысяч фунтов, за то, что после поражения его "Челси" от "Астон Виллы" саркастически назвал судейство "невероятным" и "великолепным".
Как сообщает Daily Mail, FA внимательно изучила поведение и комментарии Гвардиолы и решила, что Хосепу нечего предъявить.
Ça rend vraiment fou le foot !!! Guardiola se transforme en de Funès pic.twitter.com/Nu07yAQAlG— patrick pantalacci (@ferinellu) November 11, 2019
11.11.2019 17:00
Просмотров: 1413
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
За что штрафовать?) Может стоило бы обратить внимание на другого тренера, который просто засыпал матами лайнсмена в эпизоде с пропущенным голом Ливера? Клоунада обыкновенная, когда судейский корпус закрывает глаза на выходки психически больного человека.
(ответить)
Крассава Пеп, показал судьям что и как, не очканул и не сидел молча! Пусть лепят хоть штраф хоть дискву на пару матчей, но стоять надо на своем, вар был конечно отстой вчера! Но игра все равно вышла хорошая.
Come on, City!!!
(ответить)
Thank you so much....0 финалов ЛЧ 0
(ответить)
кто лучший клоун, пеп или оливер? а может клоп?
(ответить)
можно было покачественнее найти гифку, но момент топовый
(ответить)
Всё-таки Пеп хорош, шоу выдаёт на топовом уровне. Эх, скорее бы Маур вернулся в АПЛ.
(ответить)
оскар этому господину, замечательная актерская игра!!!
не турин его ждет, а голливуд
(ответить)
За такую клоунаду которую устроил Пеп, нужно дисквалифицировать его на 2 матча
(ответить)
как же доставляла вчера это бомбежка лысого)
все же топовый театрал этот шарлотан)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий