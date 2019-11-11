FA не накажет Гвардиолу после матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не будет наказан за свое буйное поведение во время проигранного "Ливерпулю" матча.

По ходу матча на "Энфилде" было несколько судейских решений, которые чрезвычайно не понравились Гвардиоле. Хосеп даже сделал агрессивный жест двумя пальцами в адрес четвертого арбитра Майка Дина, указывая на то, что Трент Александер-Арнольд дважды остался безнаказанным за игру рукой в своей штрафной.



После поражения 3:1 Гвардиола пожал — а вернее потряс — руки рефери Майкла Оливера и его помощников, в саркастической манере приговаривая: "Спасибо вам большое".



Однако на сей раз это сойдет каталонскому тренеру с рук — в отличие, например, от Жозе Моуриньо, который в 2014 году был оштрафован на 10 тысяч фунтов, за то, что после поражения его "Челси" от "Астон Виллы" саркастически назвал судейство "невероятным" и "великолепным".



Как сообщает Daily Mail, FA внимательно изучила поведение и комментарии Гвардиолы и решила, что Хосепу нечего предъявить.



