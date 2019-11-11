Ибрагимович не вернется в "Юнайтед"

Златан Ибрагимович "Манчестер Юнайтед" не собирается приглашать своего бывшего нападающего Златана Ибрагимовича в январе.

Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не скрывает своих планов по приобретению центрального нападающего, чего ему не удалось сделать минувшим летом.

Недавно в прессе появились слухи, что "Юнайтед" может позвать назад Ибрагимовича, который является свободным агентом после двух сезонов в МЛС с "ЛА Гэлакси".

Ранее в своей карьере Златан провел два года в "Юнайтед", забив 29 голов и успев выиграть Кубок Лиги с Лигой Европы.

Однако Sky Sports удалось выяснить, что "дьяволы" не претендуют на 38-летнего шведа и в январе будут искать другого форварда — вроде Муссы Дембеле из "Лиона".


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 16:10

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Последние комментарии:




  1. xin 11.11.2019 16:33 # xin
    Как можно в здравом уме пойти в МЮ? Только наверное как Санчес, чиллить и заработать бабос.

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  2. liverpool1892est 11.11.2019 16:27 # liverpool1892est
    Ибра нереально крутой чувак,в свои 38 лет прочищает духовки всем подряд

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  3. mancunia-planet 11.11.2019 16:16 # mancunia-planet
    Мдаа, этот лупаглазик из Лиона хз, кот в мешке. Чем он лучше того же Лукаку непонятно.

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