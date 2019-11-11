Ибрагимович не вернется в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не собирается приглашать своего бывшего нападающего Златана Ибрагимовича в январе.

Как известно, главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер не скрывает своих планов по приобретению центрального нападающего, чего ему не удалось сделать минувшим летом.



Недавно в прессе появились слухи, что "Юнайтед" может позвать назад Ибрагимовича, который является свободным агентом после двух сезонов в МЛС с "ЛА Гэлакси".



Ранее в своей карьере Златан провел два года в "Юнайтед", забив 29 голов и успев выиграть Кубок Лиги с Лигой Европы.



Однако Sky Sports удалось выяснить, что "дьяволы" не претендуют на 38-летнего шведа и в январе будут искать другого форварда — вроде Муссы Дембеле из "Лиона".