Венгер: "Я никогда не был кандидатом для "Баварии"

Бывший рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он никогда и не претендовал на работу с "Баварией".

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что чемпионы Бундеслиги, подыскивая замену уволенному Нико Ковачу, забраковали кандидатуру Венгера.



По всей видимости, это возмутило Арсена, поэтому он поспешил сообщить, что действительно контактирует с "Баварией", но предметные переговоры еще впереди.



Накануне вечером 70-летний француз отказался от своих слов, однозначно дав понять, что его в Мюнхене не будет.



"Во-первых я никогда не был кандидатом. Ко мне обратились, но я не претендовал на работу".



"Это ясно и определенно, но это не обязательно должно значить, что я закончил тренировать", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.