Венгер: "Я никогда не был кандидатом для "Баварии"
Бывший рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он никогда и не претендовал на работу с "Баварией".
На прошлой неделе в прессе появились слухи, что чемпионы Бундеслиги, подыскивая замену уволенному Нико Ковачу, забраковали кандидатуру Венгера.
По всей видимости, это возмутило Арсена, поэтому он поспешил сообщить, что действительно контактирует с "Баварией", но предметные переговоры еще впереди.
Накануне вечером 70-летний француз отказался от своих слов, однозначно дав понять, что его в Мюнхене не будет.
"Во-первых я никогда не был кандидатом. Ко мне обратились, но я не претендовал на работу".
"Это ясно и определенно, но это не обязательно должно значить, что я закончил тренировать", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.
11.11.2019 16:00
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Тот не ловкий момент,когда тебя не приглашали,а ты уже пришел:)
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