Венгер: "Я никогда не был кандидатом для "Баварии"

Арсен Венгер Бывший рулевой "Арсенала" Арсен Венгер заявил, что он никогда и не претендовал на работу с "Баварией".

На прошлой неделе в прессе появились слухи, что чемпионы Бундеслиги, подыскивая замену уволенному Нико Ковачу, забраковали кандидатуру Венгера.

По всей видимости, это возмутило Арсена, поэтому он поспешил сообщить, что действительно контактирует с "Баварией", но предметные переговоры еще впереди.

Накануне вечером 70-летний француз отказался от своих слов, однозначно дав понять, что его в Мюнхене не будет.

"Во-первых я никогда не был кандидатом. Ко мне обратились, но я не претендовал на работу".

"Это ясно и определенно, но это не обязательно должно значить, что я закончил тренировать", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.


Метки Бавария, Венгер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 16:00

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  1. liverpool1892est 11.11.2019 16:29 # liverpool1892est
    Тот не ловкий момент,когда тебя не приглашали,а ты уже пришел:)

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