"Вест Хэм" не планирует увольнять Пеллегрини
"Вест Хэм" пока не планирует увольнять своего главного тренера Мануэля Пеллегрини, несмотря на провальный старт сезона.
Перед началом кампании "молотобойцев" рассматривали претендентом на попадание в топ-6 Премьер-Лиги, однако после 12 туров подопечные Пеллегрини занимают только 16-ю позицию, рискуя быть втянутыми в борьбу за выживание.
Субботнее поражение 3:0 от "Бернли" продлило безвыигрышную серию "Вест Хэма" до семи матчей во всех соревнованиях, а в прессе появились слухи, что Мануэль может поплатиться за этой своей работой.
Руководство лондонского клуба действительно обеспокоено ухудшившимися результатами, однако, как утверждает BBC, сохраняет веру в экс-наставника "Манчестер Сити".
Боссы "Вест Хэма" учитывают тот факт, что сейчас в лазарете находится первый номер команды Лукаш Фабиански, а его сменщик Роберто выглядит неубедительно, пропустив 11 голов в пяти матчах.
Инсайдеры "Вест Хэма" называют вратарскую ситуацию "кошмарной", ведь Фабиански будет лечиться до января, и признают, что от Пеллегрини здесь бессилен что-либо предпринять.
11.11.2019 14:00
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