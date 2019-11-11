"Вест Хэм" не планирует увольнять Пеллегрини

Мануэль Пеллегрини "Вест Хэм" пока не планирует увольнять своего главного тренера Мануэля Пеллегрини, несмотря на провальный старт сезона.

Перед началом кампании "молотобойцев" рассматривали претендентом на попадание в топ-6 Премьер-Лиги, однако после 12 туров подопечные Пеллегрини занимают только 16-ю позицию, рискуя быть втянутыми в борьбу за выживание.

Субботнее поражение 3:0 от "Бернли" продлило безвыигрышную серию "Вест Хэма" до семи матчей во всех соревнованиях, а в прессе появились слухи, что Мануэль может поплатиться за этой своей работой.

Руководство лондонского клуба действительно обеспокоено ухудшившимися результатами, однако, как утверждает BBC, сохраняет веру в экс-наставника "Манчестер Сити".

Боссы "Вест Хэма" учитывают тот факт, что сейчас в лазарете находится первый номер команды Лукаш Фабиански, а его сменщик Роберто выглядит неубедительно, пропустив 11 голов в пяти матчах.

Инсайдеры "Вест Хэма" называют вратарскую ситуацию "кошмарной", ведь Фабиански будет лечиться до января, и признают, что от Пеллегрини здесь бессилен что-либо предпринять.


Метки Вест Хэм, Пеллегрини

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 14:00

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