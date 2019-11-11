Джака недоволен болельщиками "Арсенала"

Гранит Джака Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака раскритиковал фанатов своего клуба за создание негативной атмосферы вокруг команды.

Джака пропустил уже четыре матча "канониров" подряд с момента, как он выкрикнул "f**k off" в адрес фанатов своего клуба во время замены против "Кристал Пэлас".

27-летний швейцарец считает, что в этой ситуации виноваты сами болельщики, которые отказались поддержать свою команду и ее капитана.

"Когда мой номер загорелся на табло четвертого арбитра, и наши собственные фанаты принялись радостно ликовать, это очень сильно ударило по мне и по-настоящему расстроило меня. Это очень больно и вызывает разочарование".

"Я не могу понять такую реакцию — даже сейчас. Я не могу понять это яростное ликование и крайнюю враждебность по отношению ко мне. Я не хочу сказать, что не могу принять критику. Если команда и я не играем хорошо, мы должны прислушаться и поработать над этим".

"Однако оскорбления и ругательства в адрес своего капитана только расстраивают и создают плохую атмосферу для команды, которую вы вообще-то должны поддерживать. На мой взгляд, в этом нет смысла и это подрывает командный дух".

"Некоторые из моих партнеров по команде пришли повидать меня, и это было замечательно. Они подбодрили меня, чтобы я не падал духом. Помимо всего прочего, они указали, сколь многим фанатам "Арсенала" в мире не понравилась реакция стадиона".

"Мы говорим о футболе и капитанстве. Я знаю, что это имеет огромное значение для многих людей здесь в Лондоне, но моя отдача клубу как игрока была 100-процентной с момента моего перехода сюда. Я горжусь, что выступаю за такой большой клуб".

"Я сохраню позитивный настрой и буду еще сильнее стараться, чтобы доказать, что я являюсь важной частью этой замечательной команды", — сообщил Джака Blick.


Метки Арсенал, болельщики, Джака

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 13:00

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  1. vyrentz 11.11.2019 13:49 # vyrentz
    Заберите уже кто-нибудь у него лопату! По мотивам его действий придется снимать продолжение фильма "Путешествие к центру Земли", эта яма уже слишком огромна, пранк вышел из под контроля.

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  2. ttbb44 11.11.2019 13:13 # ttbb44
    Может быть, народ не согласен с самим назначением его в роли капитана, то от сюда вытекает ,что в Арсенале существует проблема игрока - лидера, от сюда уже можно смотреть и на Эмери,как на тренера, который должен чувствовать такие детали, либо на руководство команды.

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