Джака недоволен болельщиками "Арсенала"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака раскритиковал фанатов своего клуба за создание негативной атмосферы вокруг команды.

Джака пропустил уже четыре матча "канониров" подряд с момента, как он выкрикнул "f**k off" в адрес фанатов своего клуба во время замены против "Кристал Пэлас".



27-летний швейцарец считает, что в этой ситуации виноваты сами болельщики, которые отказались поддержать свою команду и ее капитана.



"Когда мой номер загорелся на табло четвертого арбитра, и наши собственные фанаты принялись радостно ликовать, это очень сильно ударило по мне и по-настоящему расстроило меня. Это очень больно и вызывает разочарование".



"Я не могу понять такую реакцию — даже сейчас. Я не могу понять это яростное ликование и крайнюю враждебность по отношению ко мне. Я не хочу сказать, что не могу принять критику. Если команда и я не играем хорошо, мы должны прислушаться и поработать над этим".



"Однако оскорбления и ругательства в адрес своего капитана только расстраивают и создают плохую атмосферу для команды, которую вы вообще-то должны поддерживать. На мой взгляд, в этом нет смысла и это подрывает командный дух".



"Некоторые из моих партнеров по команде пришли повидать меня, и это было замечательно. Они подбодрили меня, чтобы я не падал духом. Помимо всего прочего, они указали, сколь многим фанатам "Арсенала" в мире не понравилась реакция стадиона".



"Мы говорим о футболе и капитанстве. Я знаю, что это имеет огромное значение для многих людей здесь в Лондоне, но моя отдача клубу как игрока была 100-процентной с момента моего перехода сюда. Я горжусь, что выступаю за такой большой клуб".



"Я сохраню позитивный настрой и буду еще сильнее стараться, чтобы доказать, что я являюсь важной частью этой замечательной команды", — сообщил Джака Blick.