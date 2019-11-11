Венгер уверен, что "Сити" уже не догонит "Ливерпуль"

Хосеп Гвардиола Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Манчестер Сити" уже не удастся настичь "Ливерпуль" в Премьер-Лиге.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола буквально бесновался у бровки во время проигранного его командой матча против "Ливерпуля" накануне (3:1), и Венгер уверен, что это неспроста.

По мнению Арсена, внутри себя Гвардиола уже понимает, что "красные" оторвались на недосягаемое расстояние.

"Во-первых, проиграть большой матч — это всегда ужасно. Вы видели реакцию обоих тренеров, а также то, под каким давлением они находятся и что такого рода матч значит для них".

"Гвардиола отправится домой абсолютно опустошенным — сильнее, чем вы думаете. Если вы попытаетесь оценить его разочарование количественно, добавьте к этому 100 процентов".

"В целом, девять очков — слишком большое отставание для "Манчестер Сити" после 12 туров", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.


Метки Венгер, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 12:00

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  1. manchester-united 11.11.2019 13:07 # manchester-united
    Эх, VARdiola... Тяжело ему честно побеждать.
    Ведь его наиболее значимые достижения с запашком
    В 2009 не прошёл бы Челси, когда 3 или 4 пенальти внаглую сперли у Челси (пенсы и по игре были лучше)
    В 2011 хз прошёл бы Арсенал, когда удалили Ван Перси при счёте 1-1
    В 2019 домашний требл тоже нарисовали судьи (см матч против Суонси), не говоря уже об наилегчайших жеребьевках.
    Не вовремя ввели ВАР. А то бы таким же образом прошли бы Тоттенхэм. Эх, не дорисовали образ величайшего тренера.
    Но ничего. Не важно, догонит ли Сити оппонента, важно догнать самолет до Италии.

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  2. flamic 11.11.2019 12:45 # flamic
    Когда его днари уступали по 15 очков он ныл что они всё ещё в гонке, а тут погляди ка, мухахаха

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  3. mancunia-planet 11.11.2019 12:40 # mancunia-planet
    Судейство + быстрые голы соперника просто вывели Пепа. Редко его таким увидишь)

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  4. deft 11.11.2019 12:13 # deft
    У вы с утра покакали на фанов колбасни? Я да) до следующего уикенда!

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  5. frisby 11.11.2019 12:03 # frisby
    VAR снова поимел VARдиолу

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