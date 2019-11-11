Венгер уверен, что "Сити" уже не догонит "Ливерпуль"

Экс-главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер считает, что "Манчестер Сити" уже не удастся настичь "Ливерпуль" в Премьер-Лиге.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола буквально бесновался у бровки во время проигранного его командой матча против "Ливерпуля" накануне (3:1), и Венгер уверен, что это неспроста.



По мнению Арсена, внутри себя Гвардиола уже понимает, что "красные" оторвались на недосягаемое расстояние.



"Во-первых, проиграть большой матч — это всегда ужасно. Вы видели реакцию обоих тренеров, а также то, под каким давлением они находятся и что такого рода матч значит для них".



"Гвардиола отправится домой абсолютно опустошенным — сильнее, чем вы думаете. Если вы попытаетесь оценить его разочарование количественно, добавьте к этому 100 процентов".



"В целом, девять очков — слишком большое отставание для "Манчестер Сити" после 12 туров", — сообщил Венгер в эфире beIN Sports.