Лэмпард хочет сохранить Виллиана в "Челси"

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что хочет заключить новый контракт с вингером Виллианом.

Виллиан, чей действующий контракт истекает в конце этого сезона, превратился в основного игрока команды по ходу этого сезона, в минувшую субботу отметившись результативной передачей против "Кристал Пэлас".



Лэмпарду не хочется терять 31-летнего бразильца, однако Фрэнк сразу дает понять, что он не контролирует процесс переговоров.



"Я не могу сказать, что продление с ним контракта — это пустяковый вопрос, потому что я не участвую в делах, связанных с деньгами. Это зависит от клуба".



"Однако каждый видит, что я полагаюсь на него, что я выпускаю его и какую игру он показывает. Я обожаю, что обладаю им в клубе. Так что это мой ответ", — цитирует Лэмпарда Goal.