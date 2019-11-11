Венгер пытался купить Пике, Фабрегаса и Месси в "Арсенал"

Бывший наставник "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что пытался переманить в Северный Лондон Жерара Пике, Сеска Фабрегаса и Лионеля Месси из "Барселоны".

Подписав Фабрегаса из академии "Барселоны" в 2003 году, Венгер вырастил из Сеска звезду мирового масштаба.



Фабрегас был ключевым игроком "канониров" на протяжении нескольких лет до своего возвращения на "Ноу Камп", однако Сеск был не единственным, кого хотел забрать из "Барсы" Венгер.



"Мы пытались купить Месси, но не были к этому близки. Мы пытались заполучить Пике, Фабрегаса и Месси. Мы пытались, но Месси уже тогда был большим игроком".



"Не забывайте, что в 2006 году мы играли в финале Лиги Чемпионов против "Барселоны". Месси не мог сыграть, потому что был травмирован... Это было 13 лет назад, но уже тогда он был основным игроком в первой команде".



"Этот парень добился невероятных вещей с тех пор", — сообщил Венгер beIN Sports.