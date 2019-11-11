Семь вещей, что мы узнали в 12-м туре

"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" и ушел в отрыв, "Лестер" доказал свое превосходство над "Арсеналом", а "Уотфорд" одержал свою первую победу в сезоне. Таковы некоторые из наблюдений, которые мы могли сделать в 12-м туре Премьер-Лиги.





"Уотфорд", наконец, победил



В 12-туре "шершням", наконец, удалось взять три очка — и благодаря этой победе тут же покинуть зону вылета. Команда прибавила в обороне после прихода Кике Санчеса Флореса, но ее атака продолжала разочаровывать до пятничной игры на поле "Норвича". На этот раз все прошло по плану.



Флорес держал в уме возможное возвращение после травмы Троя Дини, оказавшегося на скамейке запасных. Но справились и без капитана. Победу "Уотфорду" обеспечили Жерар Деулофеу и Андре Грей (после паса Деулофеу) — именно те игроки, которые не использовали свои шансы в предыдущих матчах.



Неудивительно, что первая победа "шершней" случилась именно в игре с "Норвичем". Команда Даниэля Фарке после знаменитой победы над "Манчестер Сити" демонстрирует худший футбол в лиге и заслуженно опускается на дно таблицы.



"Челси" по-прежнему на коне



Противостояние молодых и опытных завершилось в пользу первых. Средний возраст игроков "Кристал Пэлас" заметно выше среднего возраста футболистов "Челси", и та же ситуация касается менеджеров. Самый молодой наставник чемпионата Фрэнк Лэмпард встретился с самым возрастным, Роем Ходжсоном.



Конечно, возраст имел второстепенное значение. Разница между командами — в классе игроков. С "Пэлас" "Челси" прошел по знакомому сценарию домашних встреч с "Ньюкаслом" и "Брайтоном". Хозяева воплотили свое игровое преимущество в счет после перерыва и снова одержали "сухую" победу в лондонском дерби. В третьей игре подряд забил Кристиан Пулишич, а Тэмми Абрахэм записал на свой счет 10-й гол в чемпионате.



"Кристал Пэлас" винить за результат в дерби не хочется. Вторую неделю подряд команда Ходжсона проигрывает 0:2, но "Челси", как и "Лестер" в прошлом туре, в превосходной форме. Сила этих команд теперь также красноречиво обозначена в турнирной таблице. Вдобавок "Челси" одержал шесть подряд побед в Премьер-Лиге впервые с чемпионского сезона 2016/17.



"Ньюкасл" набрал ход



Кто-то из болельщиков "Ньюкасла" еще недоволен Стивом Брюсом? Менеджер "сорок" оказался под давлением уже после первого матча сезона, но ему удается переубедить скептиков результатами. В субботней встрече с "Борнмутом" "Ньюкасл" выиграл 2:1 — и впервые в нынешнем сезоне оформил две победы подряд.



Результат снова не смогло обеспечить атакующее трио Альмирон — Жоэлинтон — Сен-Максимен, но за дело, как и против "Вест Хэма", взялись защитники. В этой встрече забили Деандре Йедлин и Киран Кларк. И показали, почему Брюс уделяет так много внимания игрокам задней линии, требуя их быть более вовлеченными в атакующую игру команды.



После этого тура "Ньюкасл" поднялся на 13-е место в турнирной таблице. Более того, от пятой позиции "сорок" отделяют всего два очка.



"Шеффилд Юнайтед" не собирается проигрывать на выезде



По нынешним временам гарантировать "Тоттенхэму" победу над "Шеффилд Юнайтед" смешно. "Шпоры" подошли к игре двух команд, имея четыре матча без побед. "Клинки", в свою очередь, в четырех поединках не проигрывали и также до сих пор не потерпели ни одного поражения на выезде.



После встречи Крис Уайлдер скажет, что его команда была лучше соперника. Это не преувеличение. "Клинки" пропустили первыми после удара Сон Хен Мина, быстро отыгрались (Дэвид Макголдрик), но остались без гола из-за очень жестокого решения смотревших видеоповторы. Тем не менее, гости нашли в себе силы забить еще раз. Джорджу Болдоку могло повезти в самом эпизоде, но никто не назовет результат встречи следствием везения "клинков".



Они заслужили еще одно выездное очко и поднялись на пятую строчку. Сейчас они буквально лучше трех традиционных грандов, включая "Тоттенхэм". Который остается во второй половине таблицы.



"Лестер" уже второй



Унаи Эмери подготовился к матчу с "Лестером", которого этим "канонирам" стоит бояться. "Лисы" играли с превосходством, но, по крайней мере, "Арсенал" следовал плану игры в обороне и избегал серьезных ошибок на протяжении длительного времени. Но все же исход этой встречи казался предрешенным, учитывая, что команда Брендана Роджерса играла лучше в этот день и регулярно добивается своего после перерыва.



Да, "Лестер" выглядел сильнее на каждом отрезке матча, и это в итоге привело к голам Джейми Варди и Джеймса Мэддиcона. "Лисы" продолжают демонстрировать форму лучше той, что была у них в чемпионский сезон. "Арсенал", в свою очередь, опускается на шестое место. Но подробности хуже этой позиции: команда Унаи Эмери не побеждала в четырех матчах и уже имеет минусовую разницу мячей. Испанский тренер убеждает, что после перерыва "канониры" станут сильнее, но все меньше болельщиков верят его словам.



"Юнайтед" приближается к шестерке



Победа над "Брайтоном" стала для "Манчестер Юнайтед" пятой в шести матчах во всех турнирах. Звучит серьезно, хотя в подробностях есть нюансы. Команда Оле Гуннара Сульшера дважды побеждала в Лиге Европы "Партизан", а другая ее победа случилась на поле безнадежного "Норвича". Но настроение в лагере манкунианцев на фоне этих результатов в любом случае лучше, чем перед предыдущим перерывом на матчи сборных.



На "Олд Траффорд" МЮ не побеждал в чемпионате с середины сентября. За ничью с "Ливерпулем" команду Сульшера никто не осуждал, а за победу на "Брайтоном" можно даже похвалить. Ничего выдающегося по сути, но абсолютно заслуженные три очка после такого же заслуженного поражения от "Борнмута" неделю назад. Целостного впечатления игра МЮ, может, и не производит, но победа над "Брайтоном" позволяет команде приблизиться к первой шестерке. Другое дело, что до четвертой позиции — реальной цели "Юнайтед" — расстояние в девять очков.



"Ливерпуль" должен стать чемпионом



Выступление "Манчестер Сити" в воскресенье определенно было не худшим у команды Гвардиолы на поле "Ливерпуля". Наставник "горожан" проблемы, созданные арбитрами, преувеличил, но в другой день чемпионы и вправду могли заработать в такой встрече ничью. Футболисты "Сити" упустили несколько хороших шансов, в то время как "Ливерпуль" бил в цель — и очень своевременно.



Сам по себе результат был предсказуемым. "Сити" Гвардиолы в пяти выездах на "Энфилд" сумел только раз сыграть вничью и проиграл четыре других встречи. В третий раз "горожане" пропустили здесь три или больше. И реакция Гвардиолы во время и после матча — еще и следствие того бессилия, которое он ощущает на стадионе "Ливерпуля" из года в год.



Команде Юргена Клоппа победа позволила увеличить отрыв от "Сити" до девяти очков. Чемпионы идут уже четвертыми, хотя, по факту, являются главными конкурентами "Ливерпуля". Сейчас только ноябрь, но с такой разницей очков на этом этапе (и с такой стабильностью в целом) мерсисайдцы должны взять чемпионский титул по итогам сезона.



Иван Громиков специально для FAPL.ru