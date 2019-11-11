Сульшер: "Магуайр может стать капитаном "Юнайтед"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что видит в защитнике Харри Магуайре будущего капитана команды.

В минувшую субботу "Юнайтед" одержал победу 3:1 над "Брайтоном", и в качестве капитана на этот матч Сульшер решил выпустить именно Магуайра, а не голкипера Давида Де Хеа.



В данный момент основным капитаном "красных дьяволов" остается Эшли Янг, который не играл с "чайками", однако Сульшер намекает, что Магуайр имеет все шансы стать преемником ветерана.



"Харри годится на роль капитана. Как и Давид. Давид давно здесь находится и очень, очень много раз надевал повязку, но Харри только пришел к нам, превосходно освоившись в раздевалке и на поле, так что это было мое решение. В долгосрочной перспективе он может стать постоянным капитаном", — цитирует Сульшера Daily Mirror.