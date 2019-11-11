Сульшер: "Магуайр может стать капитаном "Юнайтед"

Харри Магуайр Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что видит в защитнике Харри Магуайре будущего капитана команды.

В минувшую субботу "Юнайтед" одержал победу 3:1 над "Брайтоном", и в качестве капитана на этот матч Сульшер решил выпустить именно Магуайра, а не голкипера Давида Де Хеа.

В данный момент основным капитаном "красных дьяволов" остается Эшли Янг, который не играл с "чайками", однако Сульшер намекает, что Магуайр имеет все шансы стать преемником ветерана.

"Харри годится на роль капитана. Как и Давид. Давид давно здесь находится и очень, очень много раз надевал повязку, но Харри только пришел к нам, превосходно освоившись в раздевалке и на поле, так что это было мое решение. В долгосрочной перспективе он может стать постоянным капитаном", — цитирует Сульшера Daily Mirror.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 09:00

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Последние комментарии:




  1. empry 11.11.2019 09:31 # empry
    Кто бы мог подумать перед началом сезона, что Магуайр ушел из более перспективной команды на понижение, а не наоборот.

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  2. mr-tsoy 11.11.2019 09:23 # mr-tsoy
    вообще роль капитана без разницы в МЮ от этого лучше или хуже МЮ не играет

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