Бернарду Силва ответил словами Моуриньо на вопрос о VAR

Бернарду Силва Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва ответил словами своего соотечественника Жозе Моуриньо на вопрос о работе системы VAR в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

После поражения 3:1 на "Энфилде" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лишь похвалил свою команду, словно намекая, что результат обусловлен другой причиной.

Во время матча Гвардиола был чрезвычайно недоволен судейством, своим жестом из двух пальцев показав, что система VAR дважды несправедливо обошлась с "Сити", проглядев два попадания мяча в руку Трента Александер-Арнольда.

Вопрос о работе VAR был задан и Силве, а тот предпочел ответить знаменитыми словами, которые Моуриньо произнес после поражения "Челси" от "Астон Виллы" в 2014 году при противоречивом судействе.

"Если я выскажусь, я окажусь в беде. Я не хочу говорить", — цитирует Бернарду Daily Mail.


Метки VAR, Манчестер Сити, Силва

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. xin 11.11.2019 09:35 # xin
    Гвардиола всегда был сучкой Клоппа.

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  2. lovrentiy 11.11.2019 09:31 # lovrentiy
    Ладно, 3:2, успокойтесь стервятники. Клопп всё равно бы не упустил победу, выпустил бы по раньше Окса и Ориги.
    Было бы 4:2

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  3. tyhonovecky 11.11.2019 09:27 # tyhonovecky
    Норм горят портовые хуесосы)

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  4. vals1702 11.11.2019 09:18 # vals1702
    сам Силва и сыграл рукой )

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  5. irbis85 11.11.2019 09:14 # irbis85
    да ясно же и самим болельщикам Ливерпуля, что тянут их за уши, не первый матч, где судейство им многое прощает, а соперника наоборот давит...возможно делают это с учетом на посленовогодний период, когда команда без нескольких игроков остнется...не зря же клопп постоянно обэтом говорит

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  6. alexomck 11.11.2019 09:08 # alexomck
    судейство дерьмо было

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  7. naby-keita 11.11.2019 09:01 # naby-keita
    он боится говорить? лоол, нормально этого расиста прижали

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  8. kukuruzzo 11.11.2019 08:44 # kukuruzzo
    Жозефину в Арсик

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  9. mufc1994 11.11.2019 08:44 # mufc1994
    Вот это ответил так ответил

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  10. chr1s8rown 11.11.2019 08:34 # chr1s8rown
    Далбоеб крыса.

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  11. sayedbakiev 11.11.2019 08:31 # sayedbakiev
    Не только расист но еще и дебил.Что с него взять.....дебил мяч тебе первым а руку попал пиздунОК гребанный как все кто отнесется к этому Сосистер Сосити...0 и 0 финалов ЛЧ 124 млрд инвестиции....ДЕБИЛЫ

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  12. tigerpool 11.11.2019 08:22 # tigerpool
    В первом случае да, была пенька. Но до этого мяч от руки самого бернарду срикошетил, то есть при ВАР игра была бы начата с той позиции. Но тк момент уже был сыгран рефери не стал останавливать матч. Было бы несправедливо отменять гол Фабиньо, вот это было бы несправедливо.
    Во втором случае это долбаебизм требовать пенку. стервятник специально с метра метил в руку ТАА. Если за такие ставит пенку, то за матч можно штук 5-10 запросто заработать.

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  13. apl-nash 11.11.2019 08:20 # apl-nash
    "Если я выскажусь, я окажусь в биде" - аззаззаз

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  14. scauzer11 11.11.2019 08:07 # scauzer11
    тот случай, когда нет мозгов придумать что нибудь своё)

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  15. liverpoolec23 11.11.2019 08:07 # liverpoolec23
    Голубые,налетайте корм подан

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