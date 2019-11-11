Бернарду Силва ответил словами Моуриньо на вопрос о VAR
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва ответил словами своего соотечественника Жозе Моуриньо на вопрос о работе системы VAR в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".
После поражения 3:1 на "Энфилде" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лишь похвалил свою команду, словно намекая, что результат обусловлен другой причиной.
Во время матча Гвардиола был чрезвычайно недоволен судейством, своим жестом из двух пальцев показав, что система VAR дважды несправедливо обошлась с "Сити", проглядев два попадания мяча в руку Трента Александер-Арнольда.
Вопрос о работе VAR был задан и Силве, а тот предпочел ответить знаменитыми словами, которые Моуриньо произнес после поражения "Челси" от "Астон Виллы" в 2014 году при противоречивом судействе.
"Если я выскажусь, я окажусь в беде. Я не хочу говорить", — цитирует Бернарду Daily Mail.
11.11.2019 08:00
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Последние комментарии:
Гвардиола всегда был сучкой Клоппа.
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Ладно, 3:2, успокойтесь стервятники. Клопп всё равно бы не упустил победу, выпустил бы по раньше Окса и Ориги.
Было бы 4:2
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Норм горят портовые хуесосы)
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сам Силва и сыграл рукой )
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да ясно же и самим болельщикам Ливерпуля, что тянут их за уши, не первый матч, где судейство им многое прощает, а соперника наоборот давит...возможно делают это с учетом на посленовогодний период, когда команда без нескольких игроков остнется...не зря же клопп постоянно обэтом говорит
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судейство дерьмо было
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он боится говорить? лоол, нормально этого расиста прижали
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Жозефину в Арсик
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Вот это ответил так ответил
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Далбоеб крыса.
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Не только расист но еще и дебил.Что с него взять.....дебил мяч тебе первым а руку попал пиздунОК гребанный как все кто отнесется к этому Сосистер Сосити...0 и 0 финалов ЛЧ 124 млрд инвестиции....ДЕБИЛЫ
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В первом случае да, была пенька. Но до этого мяч от руки самого бернарду срикошетил, то есть при ВАР игра была бы начата с той позиции. Но тк момент уже был сыгран рефери не стал останавливать матч. Было бы несправедливо отменять гол Фабиньо, вот это было бы несправедливо.
Во втором случае это долбаебизм требовать пенку. стервятник специально с метра метил в руку ТАА. Если за такие ставит пенку, то за матч можно штук 5-10 запросто заработать.
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"Если я выскажусь, я окажусь в биде" - аззаззаз
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тот случай, когда нет мозгов придумать что нибудь своё)
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Голубые,налетайте корм подан
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