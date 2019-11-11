Бернарду Силва ответил словами Моуриньо на вопрос о VAR

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва ответил словами своего соотечественника Жозе Моуриньо на вопрос о работе системы VAR в воскресном матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля".

После поражения 3:1 на "Энфилде" главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола лишь похвалил свою команду, словно намекая, что результат обусловлен другой причиной.



Во время матча Гвардиола был чрезвычайно недоволен судейством, своим жестом из двух пальцев показав, что система VAR дважды несправедливо обошлась с "Сити", проглядев два попадания мяча в руку Трента Александер-Арнольда.



Вопрос о работе VAR был задан и Силве, а тот предпочел ответить знаменитыми словами, которые Моуриньо произнес после поражения "Челси" от "Астон Виллы" в 2014 году при противоречивом судействе.



"Если я выскажусь, я окажусь в беде. Я не хочу говорить", — цитирует Бернарду Daily Mail.