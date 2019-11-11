Моуриньо уверен, что "Ливерпуль" уже не упустит титул
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что "Ливерпуль" уже не упустит чемпионский титул Премьер-Лиги.
Обыграв накануне "Манчестер Сити" со счетом 3:1, "красные" увеличили свой отрыв во главе турнирной таблицы уже до восьми очков.
"Горожан" же подопечные Юргена Клоппа и вовсе опережают на девять баллов, и Моуриньо готов досрочно отдать титул "Ливерпулю".
"Если ты отстаешь в чемпионской гонке, ты должен чувствовать, что можешь нагнать их. Если ты во главе лиги с большим преимуществом, ты должен чувствовать, что еще ничего не кончено".
"Но я не вижу ни того, ни другого. С моей точки зрения здесь все ясно, если не случится какая-нибудь драматичная ситуация, которая сломает команду. Вроде травмы".
"Думаю, эта команда — законченный пазл. Мне кажется, что их игра адаптирована под качества имеющихся у них игроков".
"Сити" может выиграть семь, восемь, девять матчей подряд, но я не представляю себе, как "Ливерпуль" может разбазарить преимущество в девять очков над ними", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.
11.11.2019 07:00
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Последние комментарии:
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надо завершать этот сезон с 2 трофеями: апл и любой из трех кубков
и можно след сезон на раслабоне играть
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пенсы навяжут борьбу
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Моуриньо: "Bomb has been planted"
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