Моуриньо уверен, что "Ливерпуль" уже не упустит титул

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что "Ливерпуль" уже не упустит чемпионский титул Премьер-Лиги.

Обыграв накануне "Манчестер Сити" со счетом 3:1, "красные" увеличили свой отрыв во главе турнирной таблицы уже до восьми очков.



"Горожан" же подопечные Юргена Клоппа и вовсе опережают на девять баллов, и Моуриньо готов досрочно отдать титул "Ливерпулю".



"Если ты отстаешь в чемпионской гонке, ты должен чувствовать, что можешь нагнать их. Если ты во главе лиги с большим преимуществом, ты должен чувствовать, что еще ничего не кончено".



"Но я не вижу ни того, ни другого. С моей точки зрения здесь все ясно, если не случится какая-нибудь драматичная ситуация, которая сломает команду. Вроде травмы".



"Думаю, эта команда — законченный пазл. Мне кажется, что их игра адаптирована под качества имеющихся у них игроков".



"Сити" может выиграть семь, восемь, девять матчей подряд, но я не представляю себе, как "Ливерпуль" может разбазарить преимущество в девять очков над ними", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.