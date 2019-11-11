Моуриньо уверен, что "Ливерпуль" уже не упустит титул

Ливерпуль Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" и "Челси" Жозе Моуриньо считает, что "Ливерпуль" уже не упустит чемпионский титул Премьер-Лиги.

Обыграв накануне "Манчестер Сити" со счетом 3:1, "красные" увеличили свой отрыв во главе турнирной таблицы уже до восьми очков.

"Горожан" же подопечные Юргена Клоппа и вовсе опережают на девять баллов, и Моуриньо готов досрочно отдать титул "Ливерпулю".

"Если ты отстаешь в чемпионской гонке, ты должен чувствовать, что можешь нагнать их. Если ты во главе лиги с большим преимуществом, ты должен чувствовать, что еще ничего не кончено".

"Но я не вижу ни того, ни другого. С моей точки зрения здесь все ясно, если не случится какая-нибудь драматичная ситуация, которая сломает команду. Вроде травмы".

"Думаю, эта команда — законченный пазл. Мне кажется, что их игра адаптирована под качества имеющихся у них игроков".

"Сити" может выиграть семь, восемь, девять матчей подряд, но я не представляю себе, как "Ливерпуль" может разбазарить преимущество в девять очков над ними", — сообщил Моуриньо в эфире Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.11.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 964

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  1. chr1s8rown 11.11.2019 07:43 # chr1s8rown
    Охохох
    Ахахах
    Эхехех

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  2. tursa 11.11.2019 07:32 # tursa
    надо завершать этот сезон с 2 трофеями: апл и любой из трех кубков
    и можно след сезон на раслабоне играть

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  3. j-silver 11.11.2019 07:32 # j-silver
    пенсы навяжут борьбу

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  4. mrjingles 11.11.2019 07:06 # mrjingles
    Моуриньо: "Bomb has been planted"

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