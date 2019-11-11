Хендерсон вызван в сборную Англии, Хитон и Баркли останутся дома

Голкипер "Шеффилд Юнайтед" Дин Хендерсон был дополнительно вызван в сборную Англии, которая лишилась его коллеги по позиции Тома Хитона из "Астон Виллы", а также полузащитника "Челси" Росса Баркли.

Напомним, изначально главный тренер англичан Гарет Саутгейт вызвал сразу 27 игроков на заключительные матчи в отборе к Евро-2020 — против Черногории и Косово.



Однако последние пара дней внесли коррективы в планы Саутгейта, который недосчитался Хитона, из-за травмы икроножной мышцы пропустившего матч "Астон Виллы" против "Вулверхэмптона" в воскресенье, и Баркли, который из-за проблем с лодыжкой не принимал участия в шести последних поединках "Челси".



Как и в прошлом месяце, когда Хитон тоже не смог помочь национальной команде, на его место был приглашен 22-летний Хендерсон — второй после Каспера Шмейхеля из "Лестера" лучший голкипер этого сезона Премьер-Лиги по пропущенным голам.