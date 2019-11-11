Клопп: "Ливерпуль" не ощущает давления"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его команда не ощущает давления, оторвавшись от "Манчестер Сити" уже на девять очков.

В воскресенье подопечные Клоппа отпраздновали домашнюю победу над своим основным конкурентом со счетом 3:1. "Красные" упрочили свое лидерство в Премьер-Лиге, отбросив "горожан" на четвертую позицию.



Клопп считает эту ситуацию позитивной для своей команды, но одновременно предупреждает подопечных, что все может быстро измениться.



"Если честно, мы не ощущаем давления. Если вы на нашей стороне, то девять очков — это позитивно".



"Уверен на 100 процентов, другие люди скажут, что теперь "Ливерпуль" лишь может растерять свое преимущество. Это очень негативный подход, но я вас уверяю, что нас это не волнует".



"Сегодня мы были полностью сосредоточены на этом матче, а не на таблице и не на том, на сколько очков мы опережаем "Сити".



"Это безумие. Оторваться от "Сити" на девять очков — это невозможно себе представить. Но это неважно, потому что, кто хочет быть первым в ноябре? Ты хочешь быть первым в мае".



"Это только ноябрь. Давления пока нет. Оно придет, но в данный момент мы просто можем двигаться вперед, делать свою работу и выкладываться изо всех сил. Посмотрим, к чему это приведет", — цитирует Клоппа Daily Mirror.