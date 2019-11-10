Гвардиола: "Горжусь, как мы сыграли"

Хосеп Гвардиола Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что гордится игрой своей команды в матче против "Ливерпуля".

Пропустив два быстрых голах, "горожане" потерпели поражение на "Энфилде" в воскресенье, однако Гвардиола совершенно не собирается критиковать свою команду — напротив, Хосеп чрезвычайно доволен действиями своих подопечных.

"Сегодня случилось то, что мы показали, почему являемся чемпионами. Мы сыграли невероятным образом для этого стадиона, и я горжусь своей командой больше, чем когда-либо".

"Мы выдали невероятную игру на этом стадионе против лучшей команды в Европе, и я так горжусь, как мы сыграли. Мы играли так хорошо. Своей игрой мы показали, почему два раза подряд становились чемпионами".

"Впереди еще семь месяцев, а если "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу, я буду первым, кто поздравит их, потому что мы не можем отрицать, насколько он хороши".

"Следовало ли присудить пенальти в пользу "Сити"? Спросите рефери. Пожалуйста, не спрашивайте меня. Переадресуйте этот вопрос Майку Райли и ответственным за VAR, но не спрашивайте меня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1813

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Последние комментарии:




  1. nash 10.11.2019 23:45 # nash
    повтор здесь! https://replayfootballmatches.net/2019/11/liverpul-manchester-siti-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/

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  2. gjchancel 10.11.2019 23:38 # gjchancel
    Академия Челси набрал на один балл больше чем вы &#128562;

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  3. xin 10.11.2019 23:28 # xin
    Лысый, тебя уже ждут в Ювентусе играть с бомжами))

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  4. griezmann 10.11.2019 23:13 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  5. superperez101 10.11.2019 23:08 # superperez101
    челси нужно зимой покупать Кулибали, если хотят не выпасть
    хоть за 120

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  6. elprimer 10.11.2019 23:08 # elprimer
    Жалкое бормотание альфонса.

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  7. dannylucker 10.11.2019 23:08 # dannylucker
    крутое вью!

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  8. gerrard08 10.11.2019 23:06 # gerrard08
    Лол гордится тем что обоссались и забили играть как педовки?)
    Не думал что шарлотан венгернится)

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  9. mc-od 10.11.2019 23:06 # mc-od
    КОРОЛЬ!!! Скриньте.))

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