Гвардиола: "Горжусь, как мы сыграли"
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что гордится игрой своей команды в матче против "Ливерпуля".
Пропустив два быстрых голах, "горожане" потерпели поражение на "Энфилде" в воскресенье, однако Гвардиола совершенно не собирается критиковать свою команду — напротив, Хосеп чрезвычайно доволен действиями своих подопечных.
"Сегодня случилось то, что мы показали, почему являемся чемпионами. Мы сыграли невероятным образом для этого стадиона, и я горжусь своей командой больше, чем когда-либо".
"Мы выдали невероятную игру на этом стадионе против лучшей команды в Европе, и я так горжусь, как мы сыграли. Мы играли так хорошо. Своей игрой мы показали, почему два раза подряд становились чемпионами".
"Впереди еще семь месяцев, а если "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу, я буду первым, кто поздравит их, потому что мы не можем отрицать, насколько он хороши".
"Следовало ли присудить пенальти в пользу "Сити"? Спросите рефери. Пожалуйста, не спрашивайте меня. Переадресуйте этот вопрос Майку Райли и ответственным за VAR, но не спрашивайте меня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
10.11.2019 23:00
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повтор здесь! https://replayfootballmatches.net/2019/11/liverpul-manchester-siti-polnyj-match-i-luchshie-momenty-3/
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Академия Челси набрал на один балл больше чем вы 😲
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Лысый, тебя уже ждут в Ювентусе играть с бомжами))
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КОРОЛЬ!!!
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челси нужно зимой покупать Кулибали, если хотят не выпасть
хоть за 120
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Жалкое бормотание альфонса.
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крутое вью!
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Лол гордится тем что обоссались и забили играть как педовки?)
Не думал что шарлотан венгернится)
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КОРОЛЬ!!! Скриньте.))
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