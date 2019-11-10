Гвардиола: "Горжусь, как мы сыграли"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что гордится игрой своей команды в матче против "Ливерпуля".

Пропустив два быстрых голах, "горожане" потерпели поражение на "Энфилде" в воскресенье, однако Гвардиола совершенно не собирается критиковать свою команду — напротив, Хосеп чрезвычайно доволен действиями своих подопечных.



"Сегодня случилось то, что мы показали, почему являемся чемпионами. Мы сыграли невероятным образом для этого стадиона, и я горжусь своей командой больше, чем когда-либо".



"Мы выдали невероятную игру на этом стадионе против лучшей команды в Европе, и я так горжусь, как мы сыграли. Мы играли так хорошо. Своей игрой мы показали, почему два раза подряд становились чемпионами".



"Впереди еще семь месяцев, а если "Ливерпуль" выиграет Премьер-Лигу, я буду первым, кто поздравит их, потому что мы не можем отрицать, насколько он хороши".



"Следовало ли присудить пенальти в пользу "Сити"? Спросите рефери. Пожалуйста, не спрашивайте меня. Переадресуйте этот вопрос Майку Райли и ответственным за VAR, но не спрашивайте меня", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.