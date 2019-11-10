Александер-Арнольд объяснил, почему его игра рукой не заслуживала пенальти
Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд объяснил, почему претензии к нему со стороны "Манчестер Сити" насчет игры рукой необоснованны.
Воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" начался с того, что Александер-Арнольд задел мяч рукой в своей штрафной. "Горожане" принялись просить пенальти, но вместо 11-метрового получили результативную атаку на свои ворота.
По словам Трента, пенальти назначать не следовало, потому что мяч отскочил к нему от руки Бернарду Силвы. Англичанин упрекает соперника, что тот выключился из игры.
"Это решает VAR. Думаю, мяч мог удариться в мою руку, но сперва он ударился о руку Бернарду. Ты должен продолжать играть — они жаловались, хотя должны были продолжать играть".
"Мы набрали хороший ход, мы по-прежнему непобедимы, а дома у нас есть преимущество в виде своих фанатов, поэтому каждый раз, играя здесь, мы хотим набирать три очка. Мы чувствуем, что должны это делать".
"В прошлом сезоне мы набрали кучу очков, 97, но этого оказалось недостаточно, и мы знаем, что нам нужно примерно столько же на сей раз".
"Этот матч непременно должен был получиться упорным. В конце концов все решило желание, потому что победить хотели обе команды", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.
10.11.2019 22:00
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Последние комментарии:
в одном этот защитник прав - не фиг выключаться из игры. нужно доиграть эпизод до конца, а потом уже к арбитру апелляции мутить. а тут почти вся команда бросила играть в футбол и побежала к судье. так что пропустили заслужено.
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ЛОЛ
В финале ЛЧ дали левый пеналь за якобы игру рукой Властелитна ,а тут 100% пенка и реф молчит...ору
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судьи красавцы - четко разобрались
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Трент нарушил правила? Нарушил. Значит нужно свистеть. А то что до этого правила нарушил Сильва не означает, что и Ливерпулю можно в ответ правила нарушать. Или покажите мне пункт правил, который это разрешает. Уебки красные
А то распетушились тут. Давайте теперь, когда какой нибудь Хендерсон сфолит, после этого разрешать один раз безнаказанно отхуячить Салаха и забить гол в ворота Ливерпуля
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Как же горел Шарлатан, хуже только было чудаку за соседним столиком, который прятал голубую футболу под свитером, бедолага всю дорогу кричал про два пенальти))))))
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Посал на нытиков. Арнольд будущий кэп Ливерпуля и сборной Англии.
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гваридола норм погорел после второй руки, когда стерлинг спецом в нее выцелил и с метра залупил, вот это в мемориз
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Позорпуль
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Лучший правый защитник мира!
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