Александер-Арнольд объяснил, почему его игра рукой не заслуживала пенальти

Защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд объяснил, почему претензии к нему со стороны "Манчестер Сити" насчет игры рукой необоснованны.

Воскресный матч Премьер-Лиги на "Энфилде" начался с того, что Александер-Арнольд задел мяч рукой в своей штрафной. "Горожане" принялись просить пенальти, но вместо 11-метрового получили результативную атаку на свои ворота.



По словам Трента, пенальти назначать не следовало, потому что мяч отскочил к нему от руки Бернарду Силвы. Англичанин упрекает соперника, что тот выключился из игры.



"Это решает VAR. Думаю, мяч мог удариться в мою руку, но сперва он ударился о руку Бернарду. Ты должен продолжать играть — они жаловались, хотя должны были продолжать играть".



"Мы набрали хороший ход, мы по-прежнему непобедимы, а дома у нас есть преимущество в виде своих фанатов, поэтому каждый раз, играя здесь, мы хотим набирать три очка. Мы чувствуем, что должны это делать".



"В прошлом сезоне мы набрали кучу очков, 97, но этого оказалось недостаточно, и мы знаем, что нам нужно примерно столько же на сей раз".



"Этот матч непременно должен был получиться упорным. В конце концов все решило желание, потому что победить хотели обе команды", — сообщил Александер-Арнольд Sky Sports.