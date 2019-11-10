"Ливерпуль" победил "Сити"

Садио Мане "Ливерпуль" одержал важнейшую победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:1, укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге и отбросив главного конкурента на четвертое место.

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Генка" главный тренер "красных" Юрген Клопп вернул в основу Энди Робертсона, Джордана Хендерсона, Роберто Фирмино и Садио Мане.

Относительно выезда в Италию посреди недели в стартовом составе "горожан" можно было насчитать шесть перестановок, самой заметной из которых оказался выход на ворота Клаудио Браво вместо травмированного Эдерсона. Также свой шанс получили Джон Стоунс, Фернандиньо, Кайл Уолкер, Анхелиньо и Родри.

Матч на "Энфилде" начался противоречиво. Трент Александер-Арнольд невольно коснулся мяча рукой в своей штрафной, а рефери Майкл Оливер не стал останавливать игру — видимо, собираясь обратиться к VAR при паузе. Однако "Ливерпуль" тут же организовал свою атаку, и Фабиньо пушечным ударом с дистанции поразил ближний угол ворот Браво — 1:0.

На пропущенный гол "Сити" ответил опасной подачей Кевина Де Брюйне со штрафного, на которую никто не поспел, а на 13-й минуте "Ливерпуль" удвоил счет. Александер-Арнольд перевел мяч на противоположный фланг Робертсону, который выполнил диагональную передачу в штрафную, где Мохамед Салах пробил головой мимо Браво — 2:0.

Поведя с комфортным счетом, "красные" отдали инициативу сопернику, который завладел мячом и принялся оказывать серьезное давление.

В остатке тайма "горожане" создали несколько моментов, однако собственная неточность, штанга и сейвы Алиссона не позволили счету измениться. Хозяева огрызнулись дальним ударом Салаха, но Браво справился.

Второй тайм начался с того, что Анхелиньо позволил Хендерсону выполнить подачу с фланга к дальней штанге, где Мане головой пробил руки Браво — 3:0.

На сей раз у гостей не случилось вспышки после пропущенного гола. "Сити" выглядел растерянно, позволив "Ливерпулю" продолжать атаковать.

Однако на 78-й минуте "горожанам" удалось отыграть один гол без особых на то предпосылок. Анхелиньо выполнил прострел поперек штрафной, а мяч прошел через гущу игроков и достался Бернарду Силве, который бильярдным ударом поразил нижний угол ворот — 3:1.

Вот теперь "Сити" по-настоящему оживился, однако времени уже было слишком мало для еще двух голов, а "Ливерпуль" сосредоточился на обороне.

"Ливерпуль" одержал важнейшую победу и теперь имеет восемь очков отрыва во главе таблицы — правда, уже не от "Сити", который оказался отброшен на четвертое место.

"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2019 21:25

Количество просмотров Просмотров: 7127

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  1. ezh28 10.11.2019 22:47 # ezh28
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    (ответить)

  2. sausage 10.11.2019 22:45 # sausage
    так ору, как безвиз, обосравшись, выдаёт свои аналитические потуги за стёб)

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  3. kukuruzzo 10.11.2019 22:43 # kukuruzzo
    ну, после тридцатилетного запора могут и утопить унитайзед

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  4. mancunia-planet 10.11.2019 22:42 # mancunia-planet
    Обыгрывают всех кроме великого МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД

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  5. bezviz 10.11.2019 22:41 # bezviz
    так ору когда сосидж на серьезных щах обсуждает каждый мой стебный коммент, просто олень лютый) уже 3-й год, ахаха)

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  6. shakur 10.11.2019 22:41 # shakur
    https://thumbs.gfycat.com/LiveNegativeHart-size_restricted.gif

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  7. electric 10.11.2019 22:35 # electric
    Ручка у ТАА!
    https://mobile.twitter.com/MrNickMason/status/1193574675646992387

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  8. chebrec 10.11.2019 22:35 # chebrec
    Ребятки не волнуйтесь
    Ещё больше чем пол сезона играть

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  9. ian 10.11.2019 22:34 # ian
    Сити eбнул Челси 6:0, примерно такой же и будет счёт. Не знаю, на что пенсы вообще надеятся.

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  10. slash-lfc 10.11.2019 22:25 # slash-lfc
    Жозе Моуриньо напоминает Венсану Компани расклад дел, когда тот предположил, что «Ливерпуль», возможно, не справится с давлением.

    «Вы чемпионы Англии, но не забывайте — они чемпионы Европы»

    Просто ТОП! ЖОЗЕ В ЛФК после КЛОППА!!!

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  11. fc-oil 10.11.2019 22:25 # fc-oil
    Клопп не перестает удивлять. Круглые сутки ротирует, не уставая.

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  12. slash-lfc 10.11.2019 22:24 # slash-lfc
    Жозе Моуриньо о «гандболе» Арнольда:

    «Манчестер Сити» достаточно хороши, чтобы плакать об этом в течение недели»

    Уахаха, как же Жозе троллит Шыти.

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  13. benefactor 10.11.2019 22:23 # benefactor
    Как там Компани на Скае, с дебютом, чё

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  14. naby-keita 10.11.2019 22:22 # naby-keita
    В общем так ребята, создавайте моменты и не забивайте гол! Похуй! Чем больше создадим, тем больше будет ХГ и в конце концов всех обойдем!
    Юхууу!!!
    ХГ сила!

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  15. lfc-krr 10.11.2019 22:20 # lfc-krr
    У ЛФК очков в два раза больше чем у пятой команды

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  16. elprimer 10.11.2019 22:19 # elprimer
    В этом мире, существует не так много мест, где можно увидеть растерянное лицо Пепа.
    Самый культовый стадион транслировал это в прямом эфире.

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  17. deft 10.11.2019 22:19 # deft
    Неужели ливерка возьмет апл только благодаря епнутому, специально устроенному так графику голубых мешков? Или даже с таким козырем упустят чемп? Портовые бестрофейники.

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  18. naby-keita 10.11.2019 22:18 # naby-keita
    ОЛиверпуль
    Ахахаххаха

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  19. mufc1994 10.11.2019 22:15 # mufc1994
    Сегодня на ютубе странный день. Какие-то дебики специально накручивают онлайн известным стримерам, нафига это нужно делать?

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  20. mane 10.11.2019 22:15 # mane
    Как же прямо сейчас xуево быть болельщиком Арсенала или Манчестера Юнитед.

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