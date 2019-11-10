"Ливерпуль" победил "Сити"

"Ливерпуль" одержал важнейшую победу над "Манчестер Сити" со счетом 3:1, укрепив свое лидерство в Премьер-Лиге и отбросив главного конкурента на четвертое место.

По сравнению с матчем Лиги Чемпионов против "Генка" главный тренер "красных" Юрген Клопп вернул в основу Энди Робертсона, Джордана Хендерсона, Роберто Фирмино и Садио Мане.



Относительно выезда в Италию посреди недели в стартовом составе "горожан" можно было насчитать шесть перестановок, самой заметной из которых оказался выход на ворота Клаудио Браво вместо травмированного Эдерсона. Также свой шанс получили Джон Стоунс, Фернандиньо, Кайл Уолкер, Анхелиньо и Родри.



Матч на "Энфилде" начался противоречиво. Трент Александер-Арнольд невольно коснулся мяча рукой в своей штрафной, а рефери Майкл Оливер не стал останавливать игру — видимо, собираясь обратиться к VAR при паузе. Однако "Ливерпуль" тут же организовал свою атаку, и Фабиньо пушечным ударом с дистанции поразил ближний угол ворот Браво — 1:0.



На пропущенный гол "Сити" ответил опасной подачей Кевина Де Брюйне со штрафного, на которую никто не поспел, а на 13-й минуте "Ливерпуль" удвоил счет. Александер-Арнольд перевел мяч на противоположный фланг Робертсону, который выполнил диагональную передачу в штрафную, где Мохамед Салах пробил головой мимо Браво — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "красные" отдали инициативу сопернику, который завладел мячом и принялся оказывать серьезное давление.



В остатке тайма "горожане" создали несколько моментов, однако собственная неточность, штанга и сейвы Алиссона не позволили счету измениться. Хозяева огрызнулись дальним ударом Салаха, но Браво справился.



Второй тайм начался с того, что Анхелиньо позволил Хендерсону выполнить подачу с фланга к дальней штанге, где Мане головой пробил руки Браво — 3:0.



На сей раз у гостей не случилось вспышки после пропущенного гола. "Сити" выглядел растерянно, позволив "Ливерпулю" продолжать атаковать.



Однако на 78-й минуте "горожанам" удалось отыграть один гол без особых на то предпосылок. Анхелиньо выполнил прострел поперек штрафной, а мяч прошел через гущу игроков и достался Бернарду Силве, который бильярдным ударом поразил нижний угол ворот — 3:1.



Вот теперь "Сити" по-настоящему оживился, однако времени уже было слишком мало для еще двух голов, а "Ливерпуль" сосредоточился на обороне.



"Ливерпуль" одержал важнейшую победу и теперь имеет восемь очков отрыва во главе таблицы — правда, уже не от "Сити", который оказался отброшен на четвертое место.



"Ливерпуль" — "Манчестер Сити". Отчет о матче