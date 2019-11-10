Скот Мактоминей получил травму лодыжки

Победа 3:1 над "Брайтоном" была омрачена для "Манчестер Юнайтед" травмой полузащитника Скотта Мактоминея.

Именно Мактоминей поучаствовал в голе, который в итоге стал победным для "красных дьяволов", однако уже в компенсированное время матча Скотт получил травму.



Доктора "Юнайтед" продолжительное время колдовали над 22-летним шотландцем, но главный тренер Оле Гуннар Сульшер надеется, что все обойдется.



"Он своим весом упал на лодыжку, и было похоже на то, что это больно. Завтра ему предстоит углубленное обследование, так что он может пропустить пару недель, но мы надеемся, все обойдется. Он не катался по газону, поэтому будем надеяться на лучшее", — цитирует Сульшера Daily Mirror.