Сульшер: "Должны были забивать больше"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что его команда должна была побеждать "Брайтон" с более крупным счетом.

В воскресенье "красные дьяволы" одержали всего лишь свою вторую победу в семи матчах Премьер-Лиги, но сделали это в убедительной манере — 3:1.



Во втором тайме "Юнайтед" порадовал публику "Олд Траффорд" яркой атакующей игрой, хотя и был расточителен, и это единственное, что расстраивает Сульшера.



"Мы должны были забивать гораздо больше голов. Это была превосходная игра в исполнении парней. За тем, как они мчались вперед, было приятно наблюдать".



"Антони Мартиалю не удалось отличиться, но он сыграл выдающимся образом. Брандон Уильямс тоже был превосходен, он сыграл уже несколько хороших матчей и, как кажется, хочет быть частью нашей команды и наслаждаться своей игрой".



"В данный момент таблица не имеет особого значения для нас. Нам нужно продолжать прогрессировать и продолжать выигрывать матчи, а там посмотрим, к чему это нас приведет", — сообщил Сульшер BBC.