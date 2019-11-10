"Юнайтед" уверенно обыграл "Брайтон"

Не испытав особых затруднений, "Манчестер Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу над "Брайтоном" со счетом 3:1.

Относительно минимального поражения в гостях у "Борнмута" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло единственное изменение. Вместо ветерана Эшли Янга появился юный Брандон Уильямс.



В стартовый состав "чаек" относительно победы 2:0 над "Норвичем" влились Шейн Даффи и Леандро Троссард, заменив Адама Уэбстера и Паскаля Гросса.



В первые минуты матча гости показали, что приехали на "Олд Траффорд" не только обороняться. "Юнайтед" потребовалось некоторое время, чтобы нащупать игру, а первый удар в створ случился на 15-й минуте, когда Маркус Рэшфорд сместился с левого фланга в центр, ворвался в штрафную и размял голкипера "Брайтона".



А на 17-й минуте хозяева открыл счет. Оказавшись на левом краю штрафной площади, Антони Мартиаль сделал скидку назад под удар Андреасу Перейре, отличиться которому помог рикошет от защитника — 1:0.



Спустя еще две минуты "Юнайтед" удвоил счет. Фред навесил со штрафного, Харри Магуайр поборолся на втором этаже, а Скотт Мактоминей оказался самым проворным внизу, затолкав мяч в ворота — 2:0. Система VAR не посмела отменить гол.



В дальнейшем "дьяволы" сосредоточились на контратаках. "Брайтону" удавалось держать мяч, однако до перерыва в створ ворот Давида Де Хеа так и не было нанесено ни одного удара.



Во втором тайме хозяева позволили себе расслабиться, за что были наказаны на 64-й минуте. Льюис Данк перепрыгнул Магуайра с Мактоминеем и замкнул подачу углового — 2:1.



Однако прошло всего две минуты, и "Юнайтед" восстановил комфортное преимущество в счете. Голкиперу с защитником кое-как удалось остановить прорыв Мартиаля, однако Антони снова завладел мячом и вывел на удар Рэшфорда, который поразил цель с отскоком от перекладины — 3:1.



На 68-й минуте "дьяволы" могли похоронить интригу, однако Рэшфорд совершил невероятный промах в убойной позиции после прострела с правого фланга от Джеймса.



Вскоре хозяева создали еще несколько моментов — показалось, что "чайки" бросили играть. Гостям повезло, что до финального свистка они не пропустили еще.



"Юнайтед" отреагировал на поражение в гостях у "Борнмута" и, одержав эту победу, обошел своего соперника в таблице. Гол Льюиса Данка ненадолго подарил надежду "чайкам", однако "красные дьяволы" быстро и убедительно доказали свое превосходство.



"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче