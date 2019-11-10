"Юнайтед" уверенно обыграл "Брайтон"
Не испытав особых затруднений, "Манчестер Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу над "Брайтоном" со счетом 3:1.
Относительно минимального поражения в гостях у "Борнмута" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло единственное изменение. Вместо ветерана Эшли Янга появился юный Брандон Уильямс.
В стартовый состав "чаек" относительно победы 2:0 над "Норвичем" влились Шейн Даффи и Леандро Троссард, заменив Адама Уэбстера и Паскаля Гросса.
В первые минуты матча гости показали, что приехали на "Олд Траффорд" не только обороняться. "Юнайтед" потребовалось некоторое время, чтобы нащупать игру, а первый удар в створ случился на 15-й минуте, когда Маркус Рэшфорд сместился с левого фланга в центр, ворвался в штрафную и размял голкипера "Брайтона".
А на 17-й минуте хозяева открыл счет. Оказавшись на левом краю штрафной площади, Антони Мартиаль сделал скидку назад под удар Андреасу Перейре, отличиться которому помог рикошет от защитника — 1:0.
Спустя еще две минуты "Юнайтед" удвоил счет. Фред навесил со штрафного, Харри Магуайр поборолся на втором этаже, а Скотт Мактоминей оказался самым проворным внизу, затолкав мяч в ворота — 2:0. Система VAR не посмела отменить гол.
В дальнейшем "дьяволы" сосредоточились на контратаках. "Брайтону" удавалось держать мяч, однако до перерыва в створ ворот Давида Де Хеа так и не было нанесено ни одного удара.
Во втором тайме хозяева позволили себе расслабиться, за что были наказаны на 64-й минуте. Льюис Данк перепрыгнул Магуайра с Мактоминеем и замкнул подачу углового — 2:1.
Однако прошло всего две минуты, и "Юнайтед" восстановил комфортное преимущество в счете. Голкиперу с защитником кое-как удалось остановить прорыв Мартиаля, однако Антони снова завладел мячом и вывел на удар Рэшфорда, который поразил цель с отскоком от перекладины — 3:1.
На 68-й минуте "дьяволы" могли похоронить интригу, однако Рэшфорд совершил невероятный промах в убойной позиции после прострела с правого фланга от Джеймса.
Вскоре хозяева создали еще несколько моментов — показалось, что "чайки" бросили играть. Гостям повезло, что до финального свистка они не пропустили еще.
"Юнайтед" отреагировал на поражение в гостях у "Борнмута" и, одержав эту победу, обошел своего соперника в таблице. Гол Льюиса Данка ненадолго подарил надежду "чайкам", однако "красные дьяволы" быстро и убедительно доказали свое превосходство.
"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче
10.11.2019 19:00
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Последние комментарии:
пиздаболы вещавшие о победе брайтона, засуньте свои языки себе в жопу.
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С победой КОРОЛЕЙ Манчестера!
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Плотненько в таблице, начиная с 5-го места. Одна победа может подтянуть клуб со второй половины таблицы к первой 4-ке.
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С победой! Хорошенький бодренький футбольчик. Смотреть было интересно, не скучно.
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7 Ман Юнайтед 12 4 4 4 16 12 +4 16
Ман4ер на 7м месте, епта.
ЗЫ. Брайтонских костоломов мамку на променад водил, Мосс пидор.
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Цари!!!
Los rayos!!!
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ИМПЕРАТОРЫ!!!
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от 5 места до 17 разрыв меньше чем до 4, лол)
победе МЮ рад, но сам смотрел игру "волков"
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Рикошет, автогол, перекладина... Ман Юнайтед как всегда побеждает за счет отскоков.
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Хороший матч, Джеймс топарик, ну вы сами всё видели!
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КОРОЛИ!!!
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