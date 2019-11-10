"Юнайтед" уверенно обыграл "Брайтон"

Манчестер Юнайтед Не испытав особых затруднений, "Манчестер Юнайтед" отпраздновал домашнюю победу над "Брайтоном" со счетом 3:1.

Относительно минимального поражения в гостях у "Борнмута" в стартовом составе "красных дьяволов" произошло единственное изменение. Вместо ветерана Эшли Янга появился юный Брандон Уильямс.

В стартовый состав "чаек" относительно победы 2:0 над "Норвичем" влились Шейн Даффи и Леандро Троссард, заменив Адама Уэбстера и Паскаля Гросса.

В первые минуты матча гости показали, что приехали на "Олд Траффорд" не только обороняться. "Юнайтед" потребовалось некоторое время, чтобы нащупать игру, а первый удар в створ случился на 15-й минуте, когда Маркус Рэшфорд сместился с левого фланга в центр, ворвался в штрафную и размял голкипера "Брайтона".

А на 17-й минуте хозяева открыл счет. Оказавшись на левом краю штрафной площади, Антони Мартиаль сделал скидку назад под удар Андреасу Перейре, отличиться которому помог рикошет от защитника — 1:0.

Спустя еще две минуты "Юнайтед" удвоил счет. Фред навесил со штрафного, Харри Магуайр поборолся на втором этаже, а Скотт Мактоминей оказался самым проворным внизу, затолкав мяч в ворота — 2:0. Система VAR не посмела отменить гол.

В дальнейшем "дьяволы" сосредоточились на контратаках. "Брайтону" удавалось держать мяч, однако до перерыва в створ ворот Давида Де Хеа так и не было нанесено ни одного удара.

Во втором тайме хозяева позволили себе расслабиться, за что были наказаны на 64-й минуте. Льюис Данк перепрыгнул Магуайра с Мактоминеем и замкнул подачу углового — 2:1.

Однако прошло всего две минуты, и "Юнайтед" восстановил комфортное преимущество в счете. Голкиперу с защитником кое-как удалось остановить прорыв Мартиаля, однако Антони снова завладел мячом и вывел на удар Рэшфорда, который поразил цель с отскоком от перекладины — 3:1.

На 68-й минуте "дьяволы" могли похоронить интригу, однако Рэшфорд совершил невероятный промах в убойной позиции после прострела с правого фланга от Джеймса.

Вскоре хозяева создали еще несколько моментов — показалось, что "чайки" бросили играть. Гостям повезло, что до финального свистка они не пропустили еще.

"Юнайтед" отреагировал на поражение в гостях у "Борнмута" и, одержав эту победу, обошел своего соперника в таблице. Гол Льюиса Данка ненадолго подарил надежду "чайкам", однако "красные дьяволы" быстро и убедительно доказали свое превосходство.

"Манчестер Юнайтед" — "Брайтон". Отчет о матче


Метки Брайтон, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2019 19:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 10.11.2019 19:19 # manutd-20champ
    пиздаболы вещавшие о победе брайтона, засуньте свои языки себе в жопу.

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  2. slash-lfc 10.11.2019 19:16 # slash-lfc
    С победой КОРОЛЕЙ Манчестера!

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  3. sausage 10.11.2019 19:12 # sausage
    Плотненько в таблице, начиная с 5-го места. Одна победа может подтянуть клуб со второй половины таблицы к первой 4-ке.

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  4. udaff 10.11.2019 19:10 # udaff
    С победой! Хорошенький бодренький футбольчик. Смотреть было интересно, не скучно.

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  5. imf-tau 10.11.2019 19:09 # imf-tau
    7 Ман Юнайтед 12 4 4 4 16 12 +4 16

    Ман4ер на 7м месте, епта.

    ЗЫ. Брайтонских костоломов мамку на променад водил, Мосс пидор.

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  6. jokerz 10.11.2019 19:06 # jokerz
    Цари!!!
    Los rayos!!!

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  7. mikkiynwa 10.11.2019 19:05 # mikkiynwa
    ИМПЕРАТОРЫ!!!

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  8. wolfsmensch 10.11.2019 19:05 # wolfsmensch
    от 5 места до 17 разрыв меньше чем до 4, лол)
    победе МЮ рад, но сам смотрел игру "волков"

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  9. brown-ale 10.11.2019 19:03 # brown-ale
    Рикошет, автогол, перекладина... Ман Юнайтед как всегда побеждает за счет отскоков.

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  10. mancunia-planet 10.11.2019 19:01 # mancunia-planet
    Хороший матч, Джеймс топарик, ну вы сами всё видели!

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  11. electric 10.11.2019 19:01 # electric
    КОРОЛИ!!!

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