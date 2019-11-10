"Арсенал" поддерживает Эмери "на 100 процентов"

Унаи Эмери "Арсенал" "на 100 процентов" поддерживает своего главного тренера Унаи Эмери, которому не грозит увольнение раньше конца сезона.

Проиграв накануне "Лестеру" со счетом 2:0, "канониры" оформили свой худший старт сезона в высшем дивизионе с 1982/83, а Эмери превратился в главного фаворита букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.

Со своими результатами и качеством игры "Арсенал" имеет весьма призрачные шансы вмешаться в борьбу за попадание в топ-4, и значительная доля болельщиков призывает клуб изгнать Эмери немедля.

Однако главный инсайдер "Арсенала" Дэвид Орнстейн в своем свежем материале для The Athletic сообщает, что высшее руководство, включая спортивного директора Рауля Санллехи, технического директора Эду и сына владельца клуба Джоша Кроенке, по-прежнему верит в Эмери.

Вопреки слухам насчет Жозе Моуриньо и Луиса Энрике, "канониры" не ищут нового рулевого, а решение о дальнейшей судьбе Эмери примут только в конце сезона.

Более того, боссы "Арсенала" остались довольны игрой команды против "Лестера" и тем, как игроки строго придерживались плана Унаи.


Метки Арсенал, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2019 18:00

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  1. chelsea88 10.11.2019 19:13 # chelsea88
    И это очень хорошо)

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  2. imf-tau 10.11.2019 19:01 # imf-tau
    Ин Эмери ви траст.

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  3. hamrozbek1994 10.11.2019 19:01 # hamrozbek1994
    Середняк&#129315;&#129315;&#129315;

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  4. billy-bones 10.11.2019 18:20 # billy-bones
    Скоро уволят 100%

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  5. wengerrrro 10.11.2019 18:13 # wengerrrro
    увидимся в след сезоне

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