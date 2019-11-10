"Арсенал" поддерживает Эмери "на 100 процентов"

"Арсенал" "на 100 процентов" поддерживает своего главного тренера Унаи Эмери, которому не грозит увольнение раньше конца сезона.

Проиграв накануне "Лестеру" со счетом 2:0, "канониры" оформили свой худший старт сезона в высшем дивизионе с 1982/83, а Эмери превратился в главного фаворита букмекеров на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге.



Со своими результатами и качеством игры "Арсенал" имеет весьма призрачные шансы вмешаться в борьбу за попадание в топ-4, и значительная доля болельщиков призывает клуб изгнать Эмери немедля.



Однако главный инсайдер "Арсенала" Дэвид Орнстейн в своем свежем материале для The Athletic сообщает, что высшее руководство, включая спортивного директора Рауля Санллехи, технического директора Эду и сына владельца клуба Джоша Кроенке, по-прежнему верит в Эмери.



Вопреки слухам насчет Жозе Моуриньо и Луиса Энрике, "канониры" не ищут нового рулевого, а решение о дальнейшей судьбе Эмери примут только в конце сезона.



Более того, боссы "Арсенала" остались довольны игрой команды против "Лестера" и тем, как игроки строго придерживались плана Унаи.