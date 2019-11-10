Райан Гиггз сравнил Джеймса с молодым Роналду
Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз признался, что вингер "Манчестер Юнайтед" Даниэль Джеймс напоминает ему молодого Криштиану Роналду.
22-летнему Джеймсу, который проводит свой первый сезон на уровне Премьер-Лиги, нередко достается от защитников, для который фол — единственный способ остановить быстрого и проворного вингера.
Тем не менее, Даниэля не запугать жесткой игрой — таким же был и Роналду, как вспоминает Гиггз.
"Дэна много бьют, но он держит удар, поднимается на ноги и снова просит мяч".
"Роналду, особенно на ранней стадии его карьеры, тоже много доставалось, но он продолжал просить мяч. Это говорит об огромной храбрости игрока".
"У Дэна великолепный характер, и он отличный профессионал".
"Раньше в игре было больше физической борьбы. Ты должен был уметь постоять до себя. Также ты должен был обладать верой, что рефери защитит тебя".
"С течением времени нападающие становились все более и более защищенными. Однако некоторым игрокам все равно достается — из-за мастерства, которым они наделены", — цитирует Гиггза Daily Mirror.
10.11.2019 17:00
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