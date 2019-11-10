Мануэль Лансини сломал ключицу

Полузащитник "Вест Хэма" Мануэль Лансини пропустит два месяца из-за перелома ключицы.

Эту травму Лансини получил накануне в проигранном "молотобойцами" матче Премьер-Лиги против "Бернли" (3:0). Мануэлю потребовались носилки и кислородная маска, чтобы покинуть поле "Терф Мур" после единоборства с Эшли Вествудом.



По информации The Guardian, уже сегодня 26-летний аргентинец будет прооперирован и в остатке календарного года в футбол сыграть не сможет.



Таким образом, черная полоса Лансини продолжается — Мануэль почти целиком пропустил прошлый сезон из-за серьезной травмы колена. В лазарете компанию полузащитнику составит еще один важный игрок "Вест Хэма" в лице голкипера Лукаша Фабиански.