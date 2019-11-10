Джака: "Я продолжу сражаться"

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака дал понять, что на его карьере в лондонском клубе рано ставить крест.

С момента скандального инцидента в матче против "Кристал Пэлас", когда Джака оскорбил болельщиков своего клуба, Гранит не только лишился капитанской повязки, но и пропустил уже четыре игры подряд.



На протяжении последнего времени пресса твердила, что "канониры" собираются предложить 27-летнего швейцарца в январе клубам Бундеслиги или, например, "Ньюкаслу", уже обозначившему интерес к Джаке. Однако Гранит не спешит паковать вещи.



"Вы можете быть уверены, что я продолжу сражаться и стараться изо всех сил на каждой тренировке. Я чувствую, что мы уладили случившееся на прошлой неделе, и теперь я готов".



"Я снова чувствую себя хорошо, я хорошо тренировался эту неделю, и я предвкушаю свои следующие задачи", — сообщил Джака SonntagsBlick.