Джака: "Я продолжу сражаться"
Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака дал понять, что на его карьере в лондонском клубе рано ставить крест.
С момента скандального инцидента в матче против "Кристал Пэлас", когда Джака оскорбил болельщиков своего клуба, Гранит не только лишился капитанской повязки, но и пропустил уже четыре игры подряд.
На протяжении последнего времени пресса твердила, что "канониры" собираются предложить 27-летнего швейцарца в январе клубам Бундеслиги или, например, "Ньюкаслу", уже обозначившему интерес к Джаке. Однако Гранит не спешит паковать вещи.
"Вы можете быть уверены, что я продолжу сражаться и стараться изо всех сил на каждой тренировке. Я чувствую, что мы уладили случившееся на прошлой неделе, и теперь я готов".
"Я снова чувствую себя хорошо, я хорошо тренировался эту неделю, и я предвкушаю свои следующие задачи", — сообщил Джака SonntagsBlick.
10.11.2019 15:20
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