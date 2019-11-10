Гюндоган не считает матч с "Ливерпулем" определяющим
Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не верит, что результат воскресного матча против "Ливерпуля" может определить будущего чемпиона Премьер-Лиги.
В случае поражения на "Энфилде" "горожане" отстанут от вершины таблицы уже на девять очков, но даже в таком случае Гюндоган откажется поставить крест на шансах своей команды защитить титул.
"Предстоит сыграть еще так много матчей. Если "Ливерпуль" победит, люди будут говорить, что девять очков — это слишком много. Если мы победим, люди скажут, что это начала того же рывка, как мы совершили в прошлом сезоне, когда отыграли много очков отставания на пути к титулу".
"Правда же в том, что пока еще слишком рано делать такие предположения. Предстоит играть еще шесть месяцев в лиге, где самая высокая конкуренция в мире. Здесь просто невозможно предсказать любой результат в остатке сезона, как невозможно было предсказать любой результат до сих пор!"
"В прошлом сезоне нас разделило одно очко, и было бы неправильно предположить, что результат этого матча не имеет значения, но привлекаемое к себе внимание не делает его важнее матчей против "Челси" или "Ньюкасла" позже в ноябре".
"В данный момент "Ливерпуль" находится во главе лиги, но наши фанаты знают, что мы сражаемся до конца, в каждом матче, каждый сезон. Некоторые из величайших моментов этого клуба случались в сложные времена, и поэтому в воскресенье будет важный матч, но ничего не решится в ноябре", — цитирует Гюндогана Daily Mail.
10.11.2019 14:00
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уже заведомо знает, что проебет
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Ну, конечно, для городских это игра за 6 очков, учитывая как складывается для них сезон.
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все верно, встречаются две лучшие команды англии, отсюда и такой бешеный интерес, но в этом матче никак не решится судьба титула. пресса и некоторые болельщики слишком нагнетают, это лишь 3 очка в сезоне, где не сыграно и трети игр
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