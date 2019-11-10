Гюндоган не считает матч с "Ливерпулем" определяющим

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган не верит, что результат воскресного матча против "Ливерпуля" может определить будущего чемпиона Премьер-Лиги.

В случае поражения на "Энфилде" "горожане" отстанут от вершины таблицы уже на девять очков, но даже в таком случае Гюндоган откажется поставить крест на шансах своей команды защитить титул.



"Предстоит сыграть еще так много матчей. Если "Ливерпуль" победит, люди будут говорить, что девять очков — это слишком много. Если мы победим, люди скажут, что это начала того же рывка, как мы совершили в прошлом сезоне, когда отыграли много очков отставания на пути к титулу".



"Правда же в том, что пока еще слишком рано делать такие предположения. Предстоит играть еще шесть месяцев в лиге, где самая высокая конкуренция в мире. Здесь просто невозможно предсказать любой результат в остатке сезона, как невозможно было предсказать любой результат до сих пор!"



"В прошлом сезоне нас разделило одно очко, и было бы неправильно предположить, что результат этого матча не имеет значения, но привлекаемое к себе внимание не делает его важнее матчей против "Челси" или "Ньюкасла" позже в ноябре".



"В данный момент "Ливерпуль" находится во главе лиги, но наши фанаты знают, что мы сражаемся до конца, в каждом матче, каждый сезон. Некоторые из величайших моментов этого клуба случались в сложные времена, и поэтому в воскресенье будет важный матч, но ничего не решится в ноябре", — цитирует Гюндогана Daily Mail.