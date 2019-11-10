"Тоттенхэм" готов потратиться на Мемфиса Депая
"Тоттенхэм" готов выложить 50 миллионов фунтов за вингера "Лиона" Мемфиса Депая.
Ранее в своей карьере Депай провалился в "Манчестер Юнайтед", однако это не останавливает "шпор", которые находятся в поисках усиления на вторую половину этого неудачно складывающегося сезона.
"Тоттенхэм" находится под впечатлением от того прогресса, которого добился Мемфис после отъезда из "Юнайтед" во Францию в январе 2017. Депай стал более зрелым и стабильным игроком, нежели во времена выступлений в Англии.
По информации Daily Mirror, скауты "Тоттенхэма" просматривали 25-летнего голландца в двух недавних матчах "Лиона" против "Бенфики" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
Теперь "шпоры" готовы выдвинуть свое предложение по Депаю, за которого "Юнайтед" в 2017 году выручил 15 млн. фунтов, также получив опцию обратного выкупа.
10.11.2019 12:00
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Последние комментарии:
Точнее стоит уточнять касаемо желаний трансферов ттх! Это Пакет желание проявляет или Леви?
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перейдет как минимум в команду уровня Атлетико или Челси, но не ТТХ
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