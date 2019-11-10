"Тоттенхэм" готов потратиться на Мемфиса Депая

"Тоттенхэм" готов выложить 50 миллионов фунтов за вингера "Лиона" Мемфиса Депая.

Ранее в своей карьере Депай провалился в "Манчестер Юнайтед", однако это не останавливает "шпор", которые находятся в поисках усиления на вторую половину этого неудачно складывающегося сезона.



"Тоттенхэм" находится под впечатлением от того прогресса, которого добился Мемфис после отъезда из "Юнайтед" во Францию в январе 2017. Депай стал более зрелым и стабильным игроком, нежели во времена выступлений в Англии.



По информации Daily Mirror, скауты "Тоттенхэма" просматривали 25-летнего голландца в двух недавних матчах "Лиона" против "Бенфики" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.



Теперь "шпоры" готовы выдвинуть свое предложение по Депаю, за которого "Юнайтед" в 2017 году выручил 15 млн. фунтов, также получив опцию обратного выкупа.