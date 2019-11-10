"Юнайтед" вступил в борьбу за Андре Онану

"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу клубов, заинтересованных в голкипере "Аякса" Андре Онане.

Пользуясь недавним выездом к "Челси" в рамках Лиги Чемпионов, Онана подтвердил свое желание выступать в Премьер-Лиге, а также дал понять, что рассматривает "Аякс" только как трамплин в большой клуб.



Ранее пресса также сообщала об интересе к Андре со стороны ПСЖ и "Тоттенхэма", чей первый номер Уго Льорис выбыл на несколько месяцев с вывихом локтя.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь побороться за 23-летнего камерунца готов и "Юнайтед". "Красные дьяволы" попросили коллег из Амстердама держать их в курсе любых новостей насчет будущего Онаны.



Отметим, "Юнайтед" проявил интерес к Онане спустя всего два месяца после подписания нового контракта с Давидом Де Хеа, который теперь является самым высокооплачиваемым голкипером в мире с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.



Учитывая столь серьезный интерес к Андре, "Аякс" едва ли отпустит своего стража ворот менее чем за 50 млн. фунтов.