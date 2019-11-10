"Юнайтед" вступил в борьбу за Андре Онану
"Манчестер Юнайтед" присоединился к числу клубов, заинтересованных в голкипере "Аякса" Андре Онане.
Пользуясь недавним выездом к "Челси" в рамках Лиги Чемпионов, Онана подтвердил свое желание выступать в Премьер-Лиге, а также дал понять, что рассматривает "Аякс" только как трамплин в большой клуб.
Ранее пресса также сообщала об интересе к Андре со стороны ПСЖ и "Тоттенхэма", чей первый номер Уго Льорис выбыл на несколько месяцев с вывихом локтя.
Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, теперь побороться за 23-летнего камерунца готов и "Юнайтед". "Красные дьяволы" попросили коллег из Амстердама держать их в курсе любых новостей насчет будущего Онаны.
Отметим, "Юнайтед" проявил интерес к Онане спустя всего два месяца после подписания нового контракта с Давидом Де Хеа, который теперь является самым высокооплачиваемым голкипером в мире с зарплатой в 350 тысяч фунтов в неделю.
Учитывая столь серьезный интерес к Андре, "Аякс" едва ли отпустит своего стража ворот менее чем за 50 млн. фунтов.
10.11.2019 11:00
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Допёрло наконец-то до пригородных что дегей дно.
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