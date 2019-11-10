"Арсенал" контактирует с Луисом Энрике

Спортивный директор "Арсенала Рауль Санллехи установил контакт с бывшим главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике.

Выиграв только два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге и уступив накануне вечером "Лестеру" со счетом 2:0, "канониры" опустились уже на шестое место в таблице.



Удручающие результаты и нездоровая атмосфера в раздевалке, учитывая скандалы вокруг Месута Озила и Гранита Джаки, до предела увеличили давление на Унаи Эмери.



Масла в огонь подливает El Confidencial, утверждая, что Санллехи уже вовсю ищет замену Эмери. Ранее с приходом на "Эмирейтс" связывали Жозе Моуриньо, однако испанское издание утверждает, что "Арсенал" положил глаз на Энрике.



Энрике находится без работы с момента ухода из сборной Испании ранее в этом году, причем Луис оставил свой пост из-за смерти своей девятилетней дочери, а не потому, что плохо делал свою работу.



Сообщается, что Санллехи провел предварительные переговоры с Энрике и теперь может предложить работу своему соотечественнику, если "Арсенал" примет решение попрощаться с Эмери.



Добавим, ранее в своей карьере Энрике провел три года в "Барселоне", выиграв два титула Ла Лиги и Лигу Чемпионов в сезоне 2014/15.