"Арсенал" контактирует с Луисом Энрике

Луис Энрике Спортивный директор "Арсенала Рауль Санллехи установил контакт с бывшим главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике.

Выиграв только два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге и уступив накануне вечером "Лестеру" со счетом 2:0, "канониры" опустились уже на шестое место в таблице.

Удручающие результаты и нездоровая атмосфера в раздевалке, учитывая скандалы вокруг Месута Озила и Гранита Джаки, до предела увеличили давление на Унаи Эмери.

Масла в огонь подливает El Confidencial, утверждая, что Санллехи уже вовсю ищет замену Эмери. Ранее с приходом на "Эмирейтс" связывали Жозе Моуриньо, однако испанское издание утверждает, что "Арсенал" положил глаз на Энрике.

Энрике находится без работы с момента ухода из сборной Испании ранее в этом году, причем Луис оставил свой пост из-за смерти своей девятилетней дочери, а не потому, что плохо делал свою работу.

Сообщается, что Санллехи провел предварительные переговоры с Энрике и теперь может предложить работу своему соотечественнику, если "Арсенал" примет решение попрощаться с Эмери.

Добавим, ранее в своей карьере Энрике провел три года в "Барселоне", выиграв два титула Ла Лиги и Лигу Чемпионов в сезоне 2014/15.


Метки Арсенал, слухи, тренеры, Энрике

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2019 10:00

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  1. tot35 10.11.2019 11:31 # tot35
    Тен Хага цепляйте немощи

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  2. kukuruzzo 10.11.2019 10:59 # kukuruzzo
    Жозефину хочу

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  3. flamic 10.11.2019 10:31 # flamic
    Уже похуй кто будет тренером. Команда превратилась в мусорку.

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  4. chelsea88 10.11.2019 10:26 # chelsea88
    Помню как калониры радовались приходу Эмери. И как быстро переобулись. Так же и с Энрике будет.

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  5. dautov 10.11.2019 10:13 # dautov
    Давайте Жозика интересно посмотреть

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  6. redwhitegun 10.11.2019 10:13 # redwhitegun
    Главное побыстрее кикнуть Эмери

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  7. sayedbakiev 10.11.2019 10:05 # sayedbakiev
    Не поможет....Арсенала нужно менять систему т.е владельцев...нужна новая кровь новая философия....руководства Арсенала это почти Хикс и Жиллет в Ливерпуле.Единственная разница в Ливерпуль были тупые а у ггшников жадный до задницы владелец....тут даже Нострадамос не поможет...впрочем по фигу

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