"Арсенал" контактирует с Луисом Энрике
Спортивный директор "Арсенала Рауль Санллехи установил контакт с бывшим главным тренером "Барселоны" Луисом Энрике.
Выиграв только два из 10 последних матчей в Премьер-Лиге и уступив накануне вечером "Лестеру" со счетом 2:0, "канониры" опустились уже на шестое место в таблице.
Удручающие результаты и нездоровая атмосфера в раздевалке, учитывая скандалы вокруг Месута Озила и Гранита Джаки, до предела увеличили давление на Унаи Эмери.
Масла в огонь подливает El Confidencial, утверждая, что Санллехи уже вовсю ищет замену Эмери. Ранее с приходом на "Эмирейтс" связывали Жозе Моуриньо, однако испанское издание утверждает, что "Арсенал" положил глаз на Энрике.
Энрике находится без работы с момента ухода из сборной Испании ранее в этом году, причем Луис оставил свой пост из-за смерти своей девятилетней дочери, а не потому, что плохо делал свою работу.
Сообщается, что Санллехи провел предварительные переговоры с Энрике и теперь может предложить работу своему соотечественнику, если "Арсенал" примет решение попрощаться с Эмери.
Добавим, ранее в своей карьере Энрике провел три года в "Барселоне", выиграв два титула Ла Лиги и Лигу Чемпионов в сезоне 2014/15.
10.11.2019 10:00
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Последние комментарии:
Тен Хага цепляйте немощи
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Жозефину хочу
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Уже похуй кто будет тренером. Команда превратилась в мусорку.
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Помню как калониры радовались приходу Эмери. И как быстро переобулись. Так же и с Энрике будет.
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Давайте Жозика интересно посмотреть
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Главное побыстрее кикнуть Эмери
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Не поможет....Арсенала нужно менять систему т.е владельцев...нужна новая кровь новая философия....руководства Арсенала это почти Хикс и Жиллет в Ливерпуле.Единственная разница в Ливерпуль были тупые а у ггшников жадный до задницы владелец....тут даже Нострадамос не поможет...впрочем по фигу
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