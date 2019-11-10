"Ливерпуль" — " Манчестер Сити". Накануне

"Ливерпуль" опережает "Манчестер Сити" в турнирной таблице Премьер-Лиги на шесть очков, но имеет отличную возможность увеличить свое преимущество до девяти пунктов. Предлагаем вашему вниманию расширенный анонс главного матча первого круга в Премьер-Лиге между командами Юргена Клоппа и Пепа Гвардиолы.

Чемпионат нельзя выиграть в ноябре, но в случае, если "Ливерпуль" сумеет обыграть "Сити" на своем поле в рамках 12-го тура, разрыв между двумя главными претендентами на титул увеличится до девяти очков. "Сити" окажется на четвертом месте — за спиной "Лестера" и "Челси", уже добравшихся в текущем туре до отметки в 26 набранных очков.



Сейчас все козыри на руках "Ливерпуля", так как соперник явно далек от оптимальной формы, к тому же испытывает большие кадровые проблемы в обороне, где Гвардиола вынужден использовать номинального опорника Фернандиньо . Ко всему прочему, "Сити" потерял в матче Лиги Чемпионов посреди недели основного голкипера Эдерсона, а заменивший его Клаудио Браво совсем не впечатлил, оставив команду в меньшинстве в той игре.



Гвардиола в некотором смысле сам спровоцировал дополнительные проблемы, так как неожиданно сыграл основным составом против "Аталанты", хоть турнирное положение команды в Лиге Чемпионов было уверенным. Мало того, что "Сити" играл в среду, а "Ливерпуль" во вторник, так мерсисайдцы еще и проводили свой матч дома, а "горожане" — в Италии. Имея на один день меньше для подготовки к главной игре сезона, в которой его команде по умолчанию придется провести много времени за черновой работой на разрушение, Пеп поступил не совсем логично.



"Ливерпуль" сейчас также далек от оптимальной формы — команда Клоппа проиграла первый тайм в трех последних матчах чемпионата, пропускала в пяти крайних домашних играх, но, тем не менее, потеряла очки только с "Манчестер Юнайтед". Мерсисайдцы сохраняют концентрацию и оказываются способны переломить ход неудачно складывающегося поединка, что доказали не раз в этом сезоне — с "Ньюкаслом", "Лестером", "Шеффилдом" и в прошлый уикенд с "Астон Виллой".



"Сити" также в 11-м туре добыл волевую победу, сумев справиться с "Саутгемптоном", но у "горожан" в этом сезоне хватало матчей, где они не только проваливались в обороне, но и не могли продемонстрировать лучшую игру в атаке. В первую очередь это матч с "Вулверхэмптоном" — единственный из 33-х последних поединков "Сити" в чемпионате, где "горожане" не забивали.



"Сити" был уязвим у своих ворот всегда, когда приезжал на "Энфилд" — даже в оптимальном составе, а сейчас сложно себе представить, что может придумать Гвардиола, чтобы его команда сыграла сколько-нибудь надежно у своих ворот. Проблема усугубляется еще и тем, что форма игроков атаки не позволяет надеяться, что "Сити" сумеет компенсировать свои слабости в обороне голами. Из всех атакующих игроков разве что Стерлинг демонстрирует игру стабильно высокого уровня, а вот другие игроки группы атаки находятся в поисках куража и оптимальной формы.



Слова



Юрген Клопп ("Ливерпуль"): "Со спортивной точки зрения это соперничество становится все больше и больше. Слава богу, что есть это соперничество, потому что оно значит: мы тоже довольно неплохая команда. Если вы не будут играть смело против "Сити", у вас нет шансов набрать даже одно очко. Все должны быть в хорошей форме в воскресенье, даже парень, продающий хот-доги. Каждый должен присутствовать на разминке и вкладывать свои эмоции".



Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"): "Я просто хочу, чтобы моя команда боролась до конца. "Ливерпуль" — это команда, которая проиграла всего один матч в прошлом сезоне и ни разу не уступила в этом чемпионате. Сложно поверить, что они проиграют много матчей, но сезон длинный. Они делают все хорошо. Вы видите их команду — где у них слабости? Они — действительно сбалансированная команда, и нам нужен такой соперник".



Интересные факты



- "Ливерпуль" имеет текущую беспроигрышную серию из 16 матчей против "Сити" на "Энфилде";

- в последних 28 очных матчах во всех турнирах на "Энфилде" "Ливерпуль" уступил "Сити" только раз;

- ни с кем другим у "Сити" нет столь длительной безвыигрышной выездной серии, как с "Ливерпулем";

- однако в пяти последних встречах чемпионата с "Ливерпулем" "Сити" проиграл всего раз;

- "Сити" может выиграть в двух встречах с "Ливерпулем" кряду в чемпионате впервые с 1937 года, когда "горожане" выдали серию из четырех побед кряду над "красными";

- победа "Ливерпуля" в этом матче может позволить "красным" повторить английский рекорд по максимуму набранных очков в первых 12 турах (11 побед и одна ничья) в элитном дивизионе. Ранее такое удавалось пять раз — в том числе "Ливерпулю"(1990) и "Манчестер Сити" (дважды);

- команда Юргена Клоппа непобедима в последних 28 матчах Премьер-Лги, выиграв 19 из последних 20;

- "Ливерпуль" не проигрывает на "Энфилде" действующему чемпиону Англии 12 лет — с момента поражения от "Манчестер Юнайтед" в 2007 году;

- "красные" также имеют текущую серию из 45 домашних матчей без поражений — второй подобный результат в истории Премьер-Лиги;

- однако "Ливерпуль" может пропустить в шестом домашнем матче кряду, а подобной серии без "сухих" поединков на своем пол у команды не случалось с октября 2014 года;

- "Ливерпуль" отвоевал 10 очков в проигрышных позициях в этом сезоне;

- "красные" проиграли первые таймы в трех матчах чемпионата кряду впервые с 2012 года;

- Садио Мане забил 17 мячей в последних 17 матчах на "Энфилде";

- Джордан Хендерсон может стать шестым игроком в истории "Ливерпуля", сыгравшим 250 матчей за клуб в Премьер-Лиге;

- "Сити" выиграл 11 из 12 последних матчей Премьер-Лиги, забив 30 мячей на этом отрезке;

- "горожане" — самая результативная команда этого сезона с 34 мячами, вдобавок они только один раз ушли в поля без забитого гола в последних 33 матчах в Премьер-Лиге ;

- "Сити" проиграл дважды на протяжении стартового отрезка в 11 матчей — ни одна из команд Пепа Гвардиолы не получала два первых поражения в чемпионате раньше 15-го тура;

- Гвардиола проиграл семь из 17 матчей с командами Клоппа — ни одному другому менеджеру он не проигрывает чаще;

- Серхио Агуэро может провести седьмой матч кряду на "Энфилде" без забитых мячей — это его самая длинная безголевая серия на одном стадионе. В этих поединках он всего два раза попал в створ ворот;

- в то же время в этом сезоне Агуэро забил девять мячей после 10 ударов в створ, а этот матч может стать для него 250-м в Премьер-Лиге;

- Рахим Стерлинг может провести свой 200-й матч в Премьер-Лиге. Первые 77 поединков он сыграл за "Ливерпуль".



Кадровая ситуация



Основной голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон не сможет сыграть против "Ливерпуля", потому что так и не смог оправиться после мышечной травмы, которая привела к его замене в матче Лиги Чемпионов с "Аталантой". Его заменит Клаудио Браво, который и поменял Эдерсона в Милане. Давид Силва, вероятно, не будет готов к этой игре — как минимум к выходу в основе.



Пеп Гвардиола выразил уверенность в том, что Клаудио Браво достойно заменит Эдерсона, хотя против "Аталанты" чилиец сыграл неуверенно и оставил команду в меньшинстве без номинального голкипера. "Он — исключительный вратарь. Он игрок сборной, у меня нет сомнений. Почему я должен быть неуверенным в собственных игроках? Я вижу его каждый день на тренировках. Мы не проиграем из-за Клаудио. Красная карточка случилась из-за того, что мы потеряли мяч. Уважайте парня. Он — топ-кипер".

Кроме Эдерсона и Давида Силвы, в списке травмированных "Сити" находятся Александр Зинченко, Родри, Эмерик Ляпорт, Лерой Сане.



У "Ливерпуля" Джордан Хендерсон и Вигил Ван Дейк пропустили тренировку посреди недели, но они будут готовы выйти в основе против "Сити". В списке травмированных у "красных" остаются Жоэль Матип, Натаниэль Клайн и Джердан Шакири.



Тактика



Для Пепа Гвардиолы вопрос тактики в преддверии этого матча будет совмещен с вопросом кадровым — потери в линии обороны вынуждают каталонца искать наименее уязвимое сочетание игроков в защите, делая ставку на количество обороняющихся футболистов. Вероятно, Пеп сыграет с пятью защитниками, где фулбеки Канселу и Менди будут пребывать в непривычно глубокой для них позиции до тех пор, пока будет сохраняться ничейный счет.



В атаке у Пепа есть варианты, но в целом все они также относятся к категории "угадайки", так как Габриэль Жезус не демонстрирует последовательности в этом сезоне, а выбор между Бернарду Силвой и Риядом Махрезом на правом фланге — вряд ли вопрос из категории тех, что могут сделать разницу в этом матче для "Сити". Агуэро не забивает на "Энфилде", но его эффективность в этом сезоне значительно выше того, что может предложить Жезус, и вряд ли Гвардиола пойдет на поводу у статистики и оставит аргентинца в запасе только потому, что он был крайне неубедителен на протяжении уже семи матчей кряду на поле "Ливерпуля".



Понятное дело, что "Сити" придется больше думать об обороне, хоть это и не то, к чему готовил свою команду Гвардиола все эти годы. А вот как свою игру построит "Ливерпуль" — вопрос. В последнее время мерсисайдцы были чрезмерно прагматичными, причем как в больших матчах, так и в поединках с командами из "пелотона", не демонстрируя феерии в атаке без принуждения от соперника.



Наверное, свой худший матч "Ливерпуль" провел против "Манчестер Юнайтед", но вряд ли "Сити" может взять пример с команды Сульшера — его команда попросту не имеет столь богатого "автобусного" опыта, как "красные дьяволы". Потому, предположим, что "Ливерпуль" все же будет иметь больше свободного пространства — не забываем, что, отрядив Фернандиньо в оборону и потеряв из-за травмы Родри, Пеп не имеет хорошего выбора и в опорной зоне.



"Ливерпулю" стоит, наконец, раскрепоститься и рискнуть — сыграть чуть более творчески, чем в последних больших матчах. "Сити" на самом деле сейчас уязвим и пребывает в практически обреченном положении. Если "Ливерпуль" возьмет тут три очка уверенно, с позиции силы, не за счет прагматизма, а в первую очередь за счет яркой игры в атаке, команда Клоппа, кроме девятиочковой форы, получит также большой заряд уверенности в себе, который будет не лишним перед рождественским марафоном.



Ориентировочные составы



"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнольд, Ловрен, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане



"Манчестер Сити": Браво — Канселу, Уолкер, Стоунс, Фернандиньо, Менди — Гюндоган, Де Брюйне — Махрез, Агуэро, Стерлинг



Прогноз



У "Ливерпуля" нет особых кадровых проблем, а потеря Матипа — это ничто по сравнению с кадровыми вопросами в "Сити". "Ливерпуль" играет дома, где не отдавал никому очки уже давно с командой, которая далека от оптимальной формы не только в обороне, но и в атаке. "Сити" очень сильно удивит всех, даже собственных болельщиков, если при таких раскладах сумеет не проиграть на "Энфилде".



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru