Гвардиола: "Сити" — не андердог матча с "Ливерпулем"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что не считает свою команду андердогом выездного матча против лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".

С Boxing Day 1981 года "горожане" одержали лишь одну победу на "Энфилду" — в 2003. А прямо сейчас "Сити" находится уже в шести очках позади "Ливерпуля".



Учитывая это, некоторые медиа называют "горожан" аутсайдером предстоящего матча, но Гвардиола с этим согласиться не может.



"Люди снаружи нашего клуба, люди из медиа пытаются назвать нас андердогами. Я никогда этого не ощущал. Никогда".



"Конечно, они в шести очках впереди и великолепно проводят весь сезон, но я не собираюсь брать автобус до "Энфилда" с мыслью, что проиграю матч".



"Я никогда не ощущал этого в своей карьере. Я всегда думаю о чем-то особенном, и у нас непременно будут шансы на победу".



"Мы знаем, что для победы в этом матче должны сыграть в свой лучший футбол. Мы должны быть невероятно внимательны к деталям. Ты должен верить, что можешь выиграть матч, но давайте посмотрим, что произойдет", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.