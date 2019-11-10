Милинкович-Савич — цель номер один "Челси" на январь

В случае снятия трансферного запрета целью номер один "Челси" на рынке игроков станет полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

Напомним, уже 20 ноября Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию "синих" на трансферный запрет, которому был подвергнут клуб со стороны ФИФА.



На "Стэмфорд Бридж" оптимистично оценивают свои шансы избавиться от санкций в преддверии января, а потому уже вовсю планируют свою активность на зимнее окно.



Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на свои источники в "Челси", больше всего "синие" желают купить в январе Милинкович-Савича, который также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".



Утверждается, что "синие" будут готовы предложить за 24-летнего серба 70 миллионов фунтов, однако не факт, что "Лацио" согласится отпустить своего ключевого игрока посреди сезона.