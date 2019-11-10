Милинкович-Савич — цель номер один "Челси" на январь

Сергей Милинкович-Савич В случае снятия трансферного запрета целью номер один "Челси" на рынке игроков станет полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.

Напомним, уже 20 ноября Спортивный арбитражный суд рассмотрит апелляцию "синих" на трансферный запрет, которому был подвергнут клуб со стороны ФИФА.

На "Стэмфорд Бридж" оптимистично оценивают свои шансы избавиться от санкций в преддверии января, а потому уже вовсю планируют свою активность на зимнее окно.

Как сообщает Daily Mirror со ссылкой на свои источники в "Челси", больше всего "синие" желают купить в январе Милинкович-Савича, который также находится на радаре у "Манчестер Юнайтед".

Утверждается, что "синие" будут готовы предложить за 24-летнего серба 70 миллионов фунтов, однако не факт, что "Лацио" согласится отпустить своего ключевого игрока посреди сезона.


Метки Лацио, Милинкович-Савич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.11.2019 07:00

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