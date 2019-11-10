Уайлдер призвал что-нибудь сделать с VAR

Рулевой "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер призвал Премьер-Лигу что-нибудь сделать с системой VAR.

Уайлдер был среди тренеров Премьер-Лиги, которые на текущей неделе встречались с главой судейского корпуса Майком Райли, чтобы обсудить претензии команд к VAR.



Однако уже следующий после этой встречи матч дал Крису новые причины быть недовольным VAR — из-за системы видеопомощи рефери был отменен гол Дэвида Макголдрика в субботнем матче "шершней" против "Тоттенхэма" (1:1).



После четырех минут отрисовки линий VAR обнаружила офсайд у Джона Лундстрема в голевой комбинации, причем положение игры выглядит крайне спорным. Уайлдеру это уже надоело.



"Сыт ли я по горло VAR? На 100 процентов. Мы много говорим об этом до матчей и после матчей. Им требуется так много времени, такой детальный разбор, чтобы принять решение. Это изменило игру".



"Некоторые аспекты этого портят игру. Летом нужно будет обязательно что-нибудь предпринять. Я не сомневаюсь, что VAR останется. Такого рода проблемы были неизбежны поначалу, но нам нужно преодолеть их".



"Что я могу сказать по поводу отмененного гола. Мы видели повторы, и как раз на встрече в четверг мы разбирали эпизод, когда они рисовали линию от подмышки игрока. Но парни, которые анализировали сегодняшний матч, решили провести линию от большого пальца ноги Джо. Мы слегка запутались, с каких это пор все поменялось?"



"От долгих пауз нет никакого толка — ни тренерам, ни игрокам, ни особенно болельщикам. Была ли здесь явная ошибка, чтобы применять VAR? Нет", — цитирует Уайлдера The Telegraph.



