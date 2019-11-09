Эмери уверен, что боссы "Арсенала" позади него

После поражения 2:0 от "Лестера" главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери выразил уверенность, что до сих пор сохраняет поддержку руководства.

"Канониры" испытывают огромные проблемы на старте второго сезона Эмери у руля и в субботу вечером продлили свои мучения поражением на "Кинг Пауэр".



Многие болельщики "Арсенала" уже сейчас требуют отставки испанского специалиста, но сам Унаи уверен, что его боссы будут терпеливее фанатов.



"Нам нужно время, и нам нужно терпение. Мы значительно обновили состав, и у нас много молодых игроков".



"Мы очень амбициозны в требованиях к себе и в своих целях. Мы знаем, что нам нужно время и терпение. Было много всяких обстоятельств, которые не помогали нам".



"Важнее всего сохранять спокойствие, быть амбициозными и требовательным к себе".



"Уверен ли я, что клуб спокоен и поддерживает меня? Да", — цитирует Эмери Daily Express.