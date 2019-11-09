Почеттино не знает, будет ли у него время на перестройку "Тоттенхэма"

Маурисио Почеттино Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признал, что он может не получить необходимого времени на перестройку команды.

На пресс-конференции в пятницу Почеттино говорил, что чувствует, словно его команда откатилась к состоянию пятилетней давности — об этом хотя бы говорит то, что "шпоры" вновь вовлечены в тяжелейшую борьбу за попадание в топ-4.

После домашней ничьей 1:1 с "Шеффилд Юнайтед" Маурисио продолжил развивать эту тему, выразив сомнения насчет того, будет ли руководство клуба достаточно терпеливо к нему.

"Думаю, вы и сами могли видеть, что нам нужно найти баланс".

"Мы строим команду в течение сезона, когда нам приходится выступать в Лиге Чемпионов и Премьер-Лиге — тяжелейшей лиге мира, и в этом всегда кроется опасность. Может возникнуть ситуация, в которой находимся мы".

"Ты ожидаешь результатов лучше, чем получаешь. Конечно, мы в процессе создания команды, и давайте посмотрим, будет ли у нас время на создание того, что мы хотим", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. wolfsmensch 09.11.2019 23:06 # wolfsmensch
    да ну, Леви не из тех, кто выкинет тренера на мороз посреди сезона

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  2. newiskander 09.11.2019 23:06 # newiskander
    Реал ему нужен, он в Испании..

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  3. chebrec 09.11.2019 23:01 # chebrec
    Трансферы ему нужны
    А их очень мало

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