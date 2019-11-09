"Лестер" сильнее "Арсенала"
"Арсенал" увеличил свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги, заслуженно проиграв в гостях у "Лестера" со счетом 2:0.
Стартовый состав "лис" не изменился относительно предыдущего матча.
У "канониров" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги с первых минут вышел Эктор Беллерин. Также в старте появились Роб Холдинг и Сеад Колашинац.
В начале матча хозяева были активнее и однажды даже претендовали на пенальти, но система VAR не подтвердила фол на Чагларе Сеюнджю, который упал в штрафной.
Вскоре "Арсенал" ответил своим моментом, но Пьер-Эмерику Обамеянгу пробить не дали, а Александр Лакасетт по воротам не попал.
В дальнейшем игра проходила с ощутимым преимуществом "Лестера", который создал несколько неплохих моментов. Однажды Джейми Варди непостижимым образом не удалось замкнуть прострел партнера у дальней штанги. В другом эпизоде Джеймс Мэддисон пробил со штрафного над крестовиной.
Второй тайм начался с того, что Рикарду Перейра сделал обратную передачу от лицевой линии в район 11-метровой отметки, откуда Уилфрид Ндиди пробил в перекладину.
"Арсенал" ответил на это голом Обамеянга — офсайд был настолько явным, что вмешательство VAR даже не потребовалось.
В конце концов игровое преимущество "Лестера" отразилось на счете. На 67-й минуте Юри Тилеманс сделал передачу поперек штрафной, а Варди пробил в касание — 1:0.
Мяч Варди только окрылил "лис", поэтому второй гол не заставил себя ждать. На 75-й минуте Перейра сделал сильную передачу в штрафную на Джейми, который укротил этот пас и сделал скидку на подступы к площадке, где Мэддисон пробил между гостеприимно раздвинутыми ногами Беллерина — 2:0.
Хозяева продолжали атаковать вплоть до финального свистка, не позволяя "канонирам" поднять голову. Гостям еще повезло не пропустить третий гол.
"Лестер" одержал заслуженную победу и только укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, вырвавшись на вторую позицию — даже если временно. "Арсенал" продолжает буксовать и этот матч себе в актив занести никак не может.
"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче
09.11.2019 22:25
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Последние комментарии:
Квод эрат демонстрандум!
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Е6ать, я не удивлюсь, если эмери уволят. Это только в руководстве МЮ могут оставить на работе е6аного сморщенного викинга после диких отсосов
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Ну что, фаны Арсенала. Мы любим великую команду, которая находится в глубоком кризисе. Нам остается только верить и надеяться, что кризис скоро будет преодолен. Нужно держаться.
По игре. Проиграли мы по делу. У нас не только в защите проблемы, но и в центре полузащиты. У нас нет не только путевого капитана, но и плеймейкера! Кто там говорил, что долбаный Эмери сушит Озила? Что ж Озил был на поле, улучшилось ли что-то кардинально? Вот на месте Кренке я бы уволил Эмери прямо сейчас. Еще половина сезона впереди, нужен тренер, который вселит уверенность в команду. Одна-две покупки осмысленные в январе и игра пойдет
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Как иронично, что легенда челси норм тренерует, а голум сосёт xуй слона))
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Жаль, что не ничья, но и так день неплохой.
След летом Арсеналу надо вместо физрука приглашать какого-нибудь тен Хага, пока его куры или МЮ не урвали.
(ответить)
6ля, 2 недели до следующего тура, как же зае6ывают осенние международные перерывы
(ответить)
Бэд ибенинг
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Да нихуя не сформирована 4-ка, ебанаты
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Лестер неплох, если роджерс действительно прибавил как тренер, то не допустит затяжного спада своей команды, разгруженный календарь должен помочь. А сейчам просто здорово смотрятся, единый механизм, полная уверенность в себе и самое главное , что добавляют по ходу матчей.
Но не покидает ощущение, что лестер, как и команда лэмпарда, кстати, играют на своем пределе, а значит по всем раскладам неминуема потеря формы, тогда как ливерпуль и сити имеют огромнейший запас в этом плане и только идут к своему пику.
Четверка сейчас выглядит абсолютно логичной, но сезон длинный, и не факт, что все так и останется к июню. лэмпарду в силу неопытности придется тяжелее всего, сейчас они тоже выглядят симпатично, но темп их игр просто ебический, надеюсь он знает что делает, иначе легко загнать свою команду так, что к весне все будут мертвые
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Ну так это не новость
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Как иронично, что продав Магвайера в МЮ, Лестер продал и 10-место))))
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Абрахам 10 голов. Варди 11 голов. Поборемся с лестером за чемпик
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эт не новость
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1. Ливерпуль
2-4. Сити/Челси/Лестер
итоговая четверка сформировалась и конкуренты все слились:)
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Теперь ждём победы Сити.
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https://www.youtube.com/channel/UCBTy8j2cPy6zw68godcE7MQ/featured
жду обновлений здесь))
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завтра супер матч всех нас ждет
Му - Брайтон, где чайки не должны терять очки
ну а потом настоящее классико. все знают что оно переехало в апл
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Мдеееееее (((((((((
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Чисто АПЛ и ЛЧ для Чолси в этом сезоне. В а следующем сезоне снова.
Камон Челси
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4 Манчестер Сити 11 25
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