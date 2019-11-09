"Лестер" сильнее "Арсенала"

Джеймс Мэддисон и Джейми Варди "Арсенал" увеличил свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги, заслуженно проиграв в гостях у "Лестера" со счетом 2:0.

Стартовый состав "лис" не изменился относительно предыдущего матча.

У "канониров" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги с первых минут вышел Эктор Беллерин. Также в старте появились Роб Холдинг и Сеад Колашинац.

В начале матча хозяева были активнее и однажды даже претендовали на пенальти, но система VAR не подтвердила фол на Чагларе Сеюнджю, который упал в штрафной.

Вскоре "Арсенал" ответил своим моментом, но Пьер-Эмерику Обамеянгу пробить не дали, а Александр Лакасетт по воротам не попал.

В дальнейшем игра проходила с ощутимым преимуществом "Лестера", который создал несколько неплохих моментов. Однажды Джейми Варди непостижимым образом не удалось замкнуть прострел партнера у дальней штанги. В другом эпизоде Джеймс Мэддисон пробил со штрафного над крестовиной.

Второй тайм начался с того, что Рикарду Перейра сделал обратную передачу от лицевой линии в район 11-метровой отметки, откуда Уилфрид Ндиди пробил в перекладину.

"Арсенал" ответил на это голом Обамеянга — офсайд был настолько явным, что вмешательство VAR даже не потребовалось.

В конце концов игровое преимущество "Лестера" отразилось на счете. На 67-й минуте Юри Тилеманс сделал передачу поперек штрафной, а Варди пробил в касание — 1:0.

Мяч Варди только окрылил "лис", поэтому второй гол не заставил себя ждать. На 75-й минуте Перейра сделал сильную передачу в штрафную на Джейми, который укротил этот пас и сделал скидку на подступы к площадке, где Мэддисон пробил между гостеприимно раздвинутыми ногами Беллерина — 2:0.

Хозяева продолжали атаковать вплоть до финального свистка, не позволяя "канонирам" поднять голову. Гостям еще повезло не пропустить третий гол.

"Лестер" одержал заслуженную победу и только укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, вырвавшись на вторую позицию — даже если временно. "Арсенал" продолжает буксовать и этот матч себе в актив занести никак не может.

"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Лестер, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 22:25

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Последние комментарии:




  1. scouser2005 09.11.2019 23:11 # scouser2005
    Квод эрат демонстрандум!

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  2. mufc1994 09.11.2019 23:00 # mufc1994
    Е6ать, я не удивлюсь, если эмери уволят. Это только в руководстве МЮ могут оставить на работе е6аного сморщенного викинга после диких отсосов

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  3. denkik 09.11.2019 22:55 # denkik
    Ну что, фаны Арсенала. Мы любим великую команду, которая находится в глубоком кризисе. Нам остается только верить и надеяться, что кризис скоро будет преодолен. Нужно держаться.
    По игре. Проиграли мы по делу. У нас не только в защите проблемы, но и в центре полузащиты. У нас нет не только путевого капитана, но и плеймейкера! Кто там говорил, что долбаный Эмери сушит Озила? Что ж Озил был на поле, улучшилось ли что-то кардинально? Вот на месте Кренке я бы уволил Эмери прямо сейчас. Еще половина сезона впереди, нужен тренер, который вселит уверенность в команду. Одна-две покупки осмысленные в январе и игра пойдет

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  4. mufc1994 09.11.2019 22:54 # mufc1994
    Как иронично, что легенда челси норм тренерует, а голум сосёт xуй слона))

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  5. lampard78 09.11.2019 22:53 # lampard78
    Жаль, что не ничья, но и так день неплохой.
    След летом Арсеналу надо вместо физрука приглашать какого-нибудь тен Хага, пока его куры или МЮ не урвали.

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  6. wolfsmensch 09.11.2019 22:52 # wolfsmensch
    6ля, 2 недели до следующего тура, как же зае6ывают осенние международные перерывы

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  7. slash-lfc 09.11.2019 22:52 # slash-lfc
    Бэд ибенинг

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  8. nurba44 09.11.2019 22:52 # nurba44
    Да нихуя не сформирована 4-ка, ебанаты

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  9. liverfun 09.11.2019 22:52 # liverfun
    Лестер неплох, если роджерс действительно прибавил как тренер, то не допустит затяжного спада своей команды, разгруженный календарь должен помочь. А сейчам просто здорово смотрятся, единый механизм, полная уверенность в себе и самое главное , что добавляют по ходу матчей.
    Но не покидает ощущение, что лестер, как и команда лэмпарда, кстати, играют на своем пределе, а значит по всем раскладам неминуема потеря формы, тогда как ливерпуль и сити имеют огромнейший запас в этом плане и только идут к своему пику.
    Четверка сейчас выглядит абсолютно логичной, но сезон длинный, и не факт, что все так и останется к июню. лэмпарду в силу неопытности придется тяжелее всего, сейчас они тоже выглядят симпатично, но темп их игр просто ебический, надеюсь он знает что делает, иначе легко загнать свою команду так, что к весне все будут мертвые

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  10. ketamin 09.11.2019 22:51 # ketamin
    Ну так это не новость

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  11. naby-keita 09.11.2019 22:50 # naby-keita
    Как иронично, что продав Магвайера в МЮ, Лестер продал и 10-место))))

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  12. mototroller 09.11.2019 22:46 # mototroller
    Абрахам 10 голов. Варди 11 голов. Поборемся с лестером за чемпик

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  13. wengerrrro 09.11.2019 22:45 # wengerrrro
    эт не новость

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  14. alexomck 09.11.2019 22:44 # alexomck
    1. Ливерпуль
    2-4. Сити/Челси/Лестер

    итоговая четверка сформировалась и конкуренты все слились:)

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  15. danny949494 09.11.2019 22:41 # danny949494
    Теперь ждём победы Сити.

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  16. red-devil-4ever 09.11.2019 22:41 # red-devil-4ever
    https://www.youtube.com/channel/UCBTy8j2cPy6zw68godcE7MQ/featured

    жду обновлений здесь))

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  17. superperez101 09.11.2019 22:40 # superperez101
    завтра супер матч всех нас ждет
    Му - Брайтон, где чайки не должны терять очки

    ну а потом настоящее классико. все знают что оно переехало в апл

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  18. chebrec 09.11.2019 22:39 # chebrec
    Мдеееееее (((((((((

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  19. naby-keita 09.11.2019 22:38 # naby-keita
    Чисто АПЛ и ЛЧ для Чолси в этом сезоне. В а следующем сезоне снова.
    Камон Челси

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  20. mr-s1n1st3r 09.11.2019 22:37 # mr-s1n1st3r
    4 Манчестер Сити 11 25

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