"Лестер" сильнее "Арсенала"

"Арсенал" увеличил свое отставание от топ-4 Премьер-Лиги, заслуженно проиграв в гостях у "Лестера" со счетом 2:0.

Стартовый состав "лис" не изменился относительно предыдущего матча.



У "канониров" впервые в этом сезоне Премьер-Лиги с первых минут вышел Эктор Беллерин. Также в старте появились Роб Холдинг и Сеад Колашинац.



В начале матча хозяева были активнее и однажды даже претендовали на пенальти, но система VAR не подтвердила фол на Чагларе Сеюнджю, который упал в штрафной.



Вскоре "Арсенал" ответил своим моментом, но Пьер-Эмерику Обамеянгу пробить не дали, а Александр Лакасетт по воротам не попал.



В дальнейшем игра проходила с ощутимым преимуществом "Лестера", который создал несколько неплохих моментов. Однажды Джейми Варди непостижимым образом не удалось замкнуть прострел партнера у дальней штанги. В другом эпизоде Джеймс Мэддисон пробил со штрафного над крестовиной.



Второй тайм начался с того, что Рикарду Перейра сделал обратную передачу от лицевой линии в район 11-метровой отметки, откуда Уилфрид Ндиди пробил в перекладину.



"Арсенал" ответил на это голом Обамеянга — офсайд был настолько явным, что вмешательство VAR даже не потребовалось.



В конце концов игровое преимущество "Лестера" отразилось на счете. На 67-й минуте Юри Тилеманс сделал передачу поперек штрафной, а Варди пробил в касание — 1:0.



Мяч Варди только окрылил "лис", поэтому второй гол не заставил себя ждать. На 75-й минуте Перейра сделал сильную передачу в штрафную на Джейми, который укротил этот пас и сделал скидку на подступы к площадке, где Мэддисон пробил между гостеприимно раздвинутыми ногами Беллерина — 2:0.



Хозяева продолжали атаковать вплоть до финального свистка, не позволяя "канонирам" поднять голову. Гостям еще повезло не пропустить третий гол.



"Лестер" одержал заслуженную победу и только укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги, вырвавшись на вторую позицию — даже если временно. "Арсенал" продолжает буксовать и этот матч себе в актив занести никак не может.



"Лестер" — "Арсенал". Отчет о матче