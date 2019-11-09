Фред хочет вмешаться в борьбу за попадание в топ-4

Фред Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команда настроена вмешаться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Посреди недели "Юнайтед" стал первой английской командой, обеспечившей себе еврокубковую весну — "красные дьяволы" разгромили "Партизан" со счетом 3:0 и гарантировали выход из группы Лиги Европы.

По мнению Фреда, теперь "Юнайтед" пора улучшить свое положение в Премьер-Лиге, где на момент начала 12-го тура "дьяволы" отставали на 10 очков от топ-4.

"Да, кубковые соревнования важны, но и лига — тоже. С кем бы мы ни играли, мы выходим на поле, чтобы показывать свой лучший футбол, и мы, конечно, всегда смотрим на таблицу лиги".

"Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы хотим быть возле вершины таблицы, мы хотим сражаться за место в зоне Лиги Чемпионов. Поэтому мы не рады своим текущим положением, и мы хотим его улучшить. Уверен, мы постараемся это сделать. Мы будем стараться изо всех сил, чтобы достичь этих позиций", — сообщил Фред MUTV.


Метки Манчестер Юнайтед, Фред

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 22:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. beautiful-lie 09.11.2019 22:54 # beautiful-lie
    Господи, успокойте уже этих бичей кто-нибудь. Недоклуб и недокоманда, хуже Ливерпуля при Ходжсоне. Завтра глотнут хуёв у Брайтона, тут бы за ЛЕ побороться а то и вообще не вылетить.

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  2. lgoleg 09.11.2019 22:45 # lgoleg
    Чебрек, что вчера было?? Ты же пенс, зачем с мужиками зажимался?

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  3. chelsiukpro 09.11.2019 22:40 # chelsiukpro
    Бляяя сравнил ЛЕ и АПЛ неподумал что в АПЛ Брайтон дров вам наломает завтра это тебе не Партизан команда!

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  4. gio 09.11.2019 22:39 # gio
    им там в еду что то подмешивают начиная от голума заканчивая этим гастарбайтером

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  5. chebrec 09.11.2019 22:38 # chebrec
    Похвально конечно
    Но вся команда должна пахать

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  6. ilovemanutd 09.11.2019 22:38 # ilovemanutd
    Практически во всём молодец, но обрезает часто

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  7. beatles-red 09.11.2019 22:26 # beatles-red
    С говном лишь вмешаться сможет

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  8. serg110kv 09.11.2019 22:22 # serg110kv
    Наркоман чтоле?

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  9. blackdreamer 09.11.2019 22:22 # blackdreamer
    после шахтера контужен до сих пор аэропорт отбивает

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  10. electric 09.11.2019 22:16 # electric
    K P A C U B O

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  11. superperez101 09.11.2019 22:16 # superperez101
    он такой же тупой как и Заха. но у того хоть техника есть

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