Фред хочет вмешаться в борьбу за попадание в топ-4
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команда настроена вмешаться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.
Посреди недели "Юнайтед" стал первой английской командой, обеспечившей себе еврокубковую весну — "красные дьяволы" разгромили "Партизан" со счетом 3:0 и гарантировали выход из группы Лиги Европы.
По мнению Фреда, теперь "Юнайтед" пора улучшить свое положение в Премьер-Лиге, где на момент начала 12-го тура "дьяволы" отставали на 10 очков от топ-4.
"Да, кубковые соревнования важны, но и лига — тоже. С кем бы мы ни играли, мы выходим на поле, чтобы показывать свой лучший футбол, и мы, конечно, всегда смотрим на таблицу лиги".
"Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы хотим быть возле вершины таблицы, мы хотим сражаться за место в зоне Лиги Чемпионов. Поэтому мы не рады своим текущим положением, и мы хотим его улучшить. Уверен, мы постараемся это сделать. Мы будем стараться изо всех сил, чтобы достичь этих позиций", — сообщил Фред MUTV.
09.11.2019 22:00
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Последние комментарии:
Господи, успокойте уже этих бичей кто-нибудь. Недоклуб и недокоманда, хуже Ливерпуля при Ходжсоне. Завтра глотнут хуёв у Брайтона, тут бы за ЛЕ побороться а то и вообще не вылетить.
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Чебрек, что вчера было?? Ты же пенс, зачем с мужиками зажимался?
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Бляяя сравнил ЛЕ и АПЛ неподумал что в АПЛ Брайтон дров вам наломает завтра это тебе не Партизан команда!
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им там в еду что то подмешивают начиная от голума заканчивая этим гастарбайтером
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Похвально конечно
Но вся команда должна пахать
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Практически во всём молодец, но обрезает часто
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С говном лишь вмешаться сможет
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Наркоман чтоле?
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после шахтера контужен до сих пор аэропорт отбивает
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K P A C U B O
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он такой же тупой как и Заха. но у того хоть техника есть
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