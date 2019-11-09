Фред хочет вмешаться в борьбу за попадание в топ-4

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команда настроена вмешаться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Посреди недели "Юнайтед" стал первой английской командой, обеспечившей себе еврокубковую весну — "красные дьяволы" разгромили "Партизан" со счетом 3:0 и гарантировали выход из группы Лиги Европы.



По мнению Фреда, теперь "Юнайтед" пора улучшить свое положение в Премьер-Лиге, где на момент начала 12-го тура "дьяволы" отставали на 10 очков от топ-4.



"Да, кубковые соревнования важны, но и лига — тоже. С кем бы мы ни играли, мы выходим на поле, чтобы показывать свой лучший футбол, и мы, конечно, всегда смотрим на таблицу лиги".



"Мы — "Манчестер Юнайтед", и мы хотим быть возле вершины таблицы, мы хотим сражаться за место в зоне Лиги Чемпионов. Поэтому мы не рады своим текущим положением, и мы хотим его улучшить. Уверен, мы постараемся это сделать. Мы будем стараться изо всех сил, чтобы достичь этих позиций", — сообщил Фред MUTV.