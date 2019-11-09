Лэмпард призвал Абрахэма равняться на Кейна

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что его нападающий Тэмми Абрахэм должен брать пример с бомбардира "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В субботу именно Абрахэм открыл счет в победном для "синих" матче против "Кристал Пэлас" (2:0). Этот гол стал для 22-летнего англичанина уже 10-м в этом сезоне Премьер-Лиги.



Вместе с тем Лэмпард признает, что Абрахэм, несмотря на все свои успехи, еще не достиг уровня Кейна.



"Харри Кейн — невероятный игрок. Он добился удивительных вещей в последние годы и в свой карьере, так что это должно стать ориентиром для Тэмми. Если он продолжит так играть и забивать голы, он сможет достичь этого уровня. Это следующая стадия для Тэмми".



"В эти первые несколько месяцев Тэмми показал, что его игра такая разносторонняя".



"Сегодня у него было не так много свободного пространства, учитывая игру "Пэлас", но в перерыве я сказал ему продолжать делать то, что он делает. Это один из тех матчей, где нападающим приходится много работать без особого выхлопа, но гол все равно может тебя найти. Так и случилось", — сообщил Лэмпард BBC.