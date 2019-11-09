VAR помогла "Тоттенхэму" не проиграть "Шеффилд Юнайтед"

Один из малейших офсайдов, когда-либо зафиксированных VAR, помог "Тоттенхэму" добыть ничью в домашнем противостоянии с "Шеффилд Юнайтед" — 1:1.

Относительно выезда к "Црвене Звезде" посреди недели в стартовом составе "шпор" произошли три перестановки. Появились Серж Орье, Бен Дэвис и Джовани Ло Чельсо, заменив Хуана Фойта, Данни Роуза и Кристиана Эриксена.



Стартовый же состав "клинков" не изменился относительно победы над "Бернли" в прошлый уикенд.



Начало матча неожиданно осталось за гостями. В первые 10 минут голкиперу "Тоттенхэма" Пауло Гассаниге пришлось дважды серьезно вступить в игру.



Хозяева провели свою первую атаку только на 15-й минуте, когда Орье прострелил с правого фланга на Харри Кейна, однако тому замкнуть передачу партнера помешал защитник.



Время шло, а "шпоры" так и не подавали никаких признаков жизни. На 30-й минуте только штанга уберегла "Тоттенхэм" от пропущенного гола после удара Джона Лудстрема.



Лишь после попадания Лудстрема в каркас ворот хозяева стали оживать, но ничего серьезного впереди, кроме неточного удара Ло Чельсо, не создали.



Во втором тайме "Шеффилд Юнайтед" продолжил создавать огромные проблемы сопернику, но на выручку хозяевам пришел Сон Хен Мин. На 58-й минуте южнокореец воспользовался неудачной передачей Энды Стивенса назад внутри штрафной и пробил мимо голкипера — 1:0.



Спустя две минуты Дэвид Макголдрик на дальней штанге замкнул прострел партнера, однако ответный гол был отменен системой VAR после четырех минут вычерчивания линий — офсайд.



После столь спорного решения "клинки" не опустили руки и на 78-й минуте восстановили справедливость. Джордж Болдок выполнил прострел, а мяч залетел в дальний угол ворот — 1:1.



В самой концовке матча "шпоры" активизировались, но атаковали с оглядкой на свои ворота и на победу не наиграли.



Ничья — это минимум, что заслуживал "Шеффилд Юнайтед" в этом матче. "Тоттенхэм" выглядел как выжатый лимон после выезда в Белград посреди недели, так и не показав хоть сколько-нибудь содержательного футбола.



"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче