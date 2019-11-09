VAR помогла "Тоттенхэму" не проиграть "Шеффилд Юнайтед"
Один из малейших офсайдов, когда-либо зафиксированных VAR, помог "Тоттенхэму" добыть ничью в домашнем противостоянии с "Шеффилд Юнайтед" — 1:1.
Относительно выезда к "Црвене Звезде" посреди недели в стартовом составе "шпор" произошли три перестановки. Появились Серж Орье, Бен Дэвис и Джовани Ло Чельсо, заменив Хуана Фойта, Данни Роуза и Кристиана Эриксена.
Стартовый же состав "клинков" не изменился относительно победы над "Бернли" в прошлый уикенд.
Начало матча неожиданно осталось за гостями. В первые 10 минут голкиперу "Тоттенхэма" Пауло Гассаниге пришлось дважды серьезно вступить в игру.
Хозяева провели свою первую атаку только на 15-й минуте, когда Орье прострелил с правого фланга на Харри Кейна, однако тому замкнуть передачу партнера помешал защитник.
Время шло, а "шпоры" так и не подавали никаких признаков жизни. На 30-й минуте только штанга уберегла "Тоттенхэм" от пропущенного гола после удара Джона Лудстрема.
Лишь после попадания Лудстрема в каркас ворот хозяева стали оживать, но ничего серьезного впереди, кроме неточного удара Ло Чельсо, не создали.
Во втором тайме "Шеффилд Юнайтед" продолжил создавать огромные проблемы сопернику, но на выручку хозяевам пришел Сон Хен Мин. На 58-й минуте южнокореец воспользовался неудачной передачей Энды Стивенса назад внутри штрафной и пробил мимо голкипера — 1:0.
Спустя две минуты Дэвид Макголдрик на дальней штанге замкнул прострел партнера, однако ответный гол был отменен системой VAR после четырех минут вычерчивания линий — офсайд.
После столь спорного решения "клинки" не опустили руки и на 78-й минуте восстановили справедливость. Джордж Болдок выполнил прострел, а мяч залетел в дальний угол ворот — 1:1.
В самой концовке матча "шпоры" активизировались, но атаковали с оглядкой на свои ворота и на победу не наиграли.
Ничья — это минимум, что заслуживал "Шеффилд Юнайтед" в этом матче. "Тоттенхэм" выглядел как выжатый лимон после выезда в Белград посреди недели, так и не показав хоть сколько-нибудь содержательного футбола.
"Тоттенхэм" — "Шеффилд Юнайтед". Отчет о матче
09.11.2019 20:00
Просмотров: 2242
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Роджерс красивые загатовки показывает.
Этот угловой под удар с лету, уууххххх, напомнил матч Ливерпуль 5-1 Арсенала...
(ответить)
Говноеды собираются вообще забивать
(ответить)
Арсенал Ггоооооооооооолллллллл
(ответить)
Думай о себе. Не будь эгоистом (с)
Угадайте автора сей перла
(ответить)
Гентузан бестолковка идти в дриблинг с его техникой
Просто бегает корпусом вправо-влево колбасит создает видимость активности
(ответить)
Уже который прострел с фланга Колашинаца
Даже Морено не таким ущербным был
(ответить)
Перес точь в точь эпизод с Леулофеу, там был пенальти тут сами видите
(ответить)
Абамеянг и Ляказетт просто стоят
А еще говорят Эмери плохой
(ответить)
реал чет разошелся
6 сараю
тут 3 ейбару за 30
епрст, так и лч еще выиграют)
(ответить)
чет е6ут арсенал)
(ответить)
Этот Холдинг походу тупой даун
(ответить)
а тем временем Лева продолжает рвать и метать, 15 игру подряд вроде клепает уже
(ответить)
Фрэнк Лэмпард о Рисе Джеймсе, который впервые вышел в старте на матч Премьер-Лиги:
«Рис был великолепен, действуя против одного из лучших вингеров чемпионата по игре один в один, Заа, который невероятно опасен, особенно в контратаках. Он справился в большинстве эпизодов в обороне и также активно помогал команде впереди.
Вы можете видеть, насколько уверенно он действует с мячом, подает и пасует. Я доволен его выступлением и верю в него.
Из-за травмы он позже других молодых игроков, которые получили шанс в этом сезоне, присоединился к команде и набрал необходимую форму. Тем не менее, своей работой на тренировках и игрой на поле он заслужил сегодняшнее попадание в старт. Я рад, что он превосходно использовал предоставленную возможность».
(ответить)
Гооооооооооолллллллллл Арсенала!!!!
(ответить)
Про Лестер чуть...
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/asterisk/2630888.html
(ответить)
1-1 по пенкам
(ответить)
Какое же Ляказетт переоценненное бревно
(ответить)
окуеть как не забили
(ответить)
бля как же не везет,а так изи дерут лис в их же логове
(ответить)
ахахах, вовремя лэмпс слил Луизку)))
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий