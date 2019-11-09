Парлор не думает, что "Арсенал" уволит Эмери раньше конца сезона

Экс-полузащитник "Арсенала" Рэй Парлор не думает, что главному тренеру "канониров" Унаи Эмери грозит увольнение раньше окончания сезона.

Если верить слухам, поражение от "Лестера" в субботу вечером может предрешить судьбу Эмери. Проигрыш на "Кинг Пауэр" увеличил бы отставание "канониров" от "лис" до девяти очков.



Однако Парлор не воспринимает этот матч как определяющий. По мнению Рэя, все будет зависеть от того, попадет ли "Арсенал" в Лигу Чемпионов.



"Думаю, они пока что не будут увольнять Эмери. Я правда не думаю, что они сделают это до окончания сезона".



"Они дадут ему шанс, они по-прежнему рассматривают Лигу Европы как способ пробиться в Лигу Чемпионов, потому что они были в финале в прошлом году".



"Но если он не выведет "Арсенал" в Лигу Чемпионов, тогда, думаю, у него нет будущего в клубе".



"Главный вопрос заключается в том — смогут они попасть в Лигу Чемпионов или нет. Учитывая их игру в данный момент, они ничуть не близки к топ-4".



"Они должны прибавить, и он знает это. Они обязаны улучшить свою оборонительную игру".



"Сколько раз мы уже видели, как они внезапно дают шанс сопернику? Мы видели это в столь многих матчах — против "Пэлас", "Ливерпуля", "Вулверхэмптона" на прошлой неделе, а также в Лиге Европы на этой неделе", — сообщил Парлор talkSPORT.