Лерой Сане может вернуться уже в феврале

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане может вернуться на футбольное поле задолго до окончания этого сезона — уже в феврале.

Напомним, Сане получил травму крестообразных связок колена в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" в начале августа.



Учитывая характер повреждения, появились опасения, что 23-летний немец целиком пропустит сезон 2019/20, однако восстановление Лероя идет со значительным опережением графика.



Недавно Сане отправился в Лос-Анджелес, где будет тренироваться под присмотром медиков "Сити". После этого Лерой вернется в Манчестер на заключительную стадию своей реабилитации.



Как сообщает The Sun, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола надеется, что снова сможет рассчитывать на Сане около февраля.



За этой ситуацией внимательно наблюдает и "Бавария", которая хотела купить Сане минувшим летом и, по всей видимости, вернется за соотечественником в конце сезона.