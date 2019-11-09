"Челси" одержал шестую победу подряд в Премьер-Лиге

Тэмми Абрахэм и Кристиан Пулишич "Челси" одержал свою шестую победу подряд в Премьер-Лиге, одолев "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 благодаря голам молодых Тэмми Абрахэма и Кристиана Пулишича.

По сравнению с 4:4 против "Аякса" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Вместо Сесара Аспиликуэты, Маркоса Алонсо и Жоржиньо вышли Рис Джеймс, Эмерсон Палмери и Нголо Канте.

Наставник "орлов" Рой Ходжсон отреагировал единственным изменением на поражение 0:2 от "Лестера", внедрив в команду Андроса Таунсенда, который появился вместо Джеффри Шлюппа.

"Челси" сразу же прибрал инициативу и устроил осаду. На 12-й минуте Кристиан Пулишич, получив передачу от Виллиана в быстрой атаке, усадил на пятую точку в штрафной Джоэла Уорда и уже был готов расстрелять ворота, однако голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.

Вскоре Виллиан отметился опаснейшим ударом со штрафного — над крестовиной! Гости совершенно не давали своему сопернику свободного пространства, но при этом были вынуждены полностью пожертвовать атакующей игрой.

За весь первый тайм "орлы" так и не нанесли ни одного удара, даже неточного. "Синие" же стучались в закрытую дверь и лишь перед самым перерывом могли реально открыть счет, когда Тэмми Абрахэм слегка не успел замкнуть прострел партнера, а удар Виллиана с убойной дистанции принял на себя его бывший одноклубник Гари Кэхилл.

Зато во втором тайме "Челси" потребовалось менее семи минут, чтобы распечатать ворота Гуаиты. Виллиан с подступов к штрафной сделал короткую передачу в касание на Абрахэма, а тот развернулся и пробил — 1:0.

Гол позволил хозяевам раскрепоститься и сделал игру чуть более открытой. Счет обязывал гостей ходить вперед, однако толку в их атаках почти не было — лишь на 71-й минуте после розыгрыша углового Джеймс Томкинс из выгодной позиции пробил головой мимо.

А на 79-й минуте все стало окончательно ясно. Настойчивый Пулишич все-таки добился своего, головой послав мяч в ворота после заблокированного удара Мичи Батшуайи — 2:0.

"Орлы" выбросили белый флаг и уже не сопротивлялись, завершив матч со всего одним ударом в створ.

"Челси" пришлось серьезно потрудиться, чтобы взломать насыщенную оборону "Кристал Пэлас", у которого в этом матче никакой контратакующей игры не получилось. "Синие" был на голову лучше и победу полностью заслужили — проклятье награды лучшему тренеру месяца не сработало.

"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 17:25

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Последние комментарии:




  1. staryi-eblan 09.11.2019 18:59 # staryi-eblan
    Не задумывался о том, что "безвиз" может быть на самом деле скаузером. Комментарий от "рж1992" вполне объясняет то отбитое и животное поведение безвиза.
    На фапле только скаузеры такие. Даже конвоиры с манкостаном адекватнее будут

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  2. zheka000000 09.11.2019 18:51 # zheka000000
    Тэмми Абрахам повторил личный рекорд Маркуса Рашфорда по количеству голов в одном сезоне Премьер-Лиги.

    Рашфорд в 2018/2019: 33 матча, 10 голов

    Абрахам в 2019/2020: 12 матчей, 10 голов

    ах ах ах

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  3. rj1992 09.11.2019 18:49 # rj1992
    пенсам обязательно кукарекать про чемпик и тд обыграв КП?
    МБ нужно хотя бы до декабря в тройке пробыть? Особенно зная безвиза (скаузер на самом деле). Он же просто тонко стебет пенсов,а те в экстазе от того какой он троль...так мило это читать.

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  4. thegodfather 09.11.2019 18:47 # thegodfather
    саут походу вылетит
    вместо со шпорами)

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  5. anabanana94 09.11.2019 18:33 # anabanana94
    thegodfather забывает про клавиши, когда берёт в рот, пенсы дайте пенсу в рот, у вас это нормально.

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  6. thegodfather 09.11.2019 18:33 # thegodfather
    как же шпоры отскакивают
    пиздааа)))

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  7. yamateh 09.11.2019 18:30 # yamateh
    Всех болельщиков Челси с победой.
    Супер игра от супера Френки.

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  8. thegodfather 09.11.2019 18:30 # thegodfather
    почему шпоры еще не пропустили это загадка
    норм их шеффилд прощает

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  9. thegodfather 09.11.2019 18:29 # thegodfather
    шпоры чет вата

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  10. anabanana94 09.11.2019 18:28 # anabanana94
    Кейн щас красиво исполнит, смотрите

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  11. thegodfather 09.11.2019 18:28 # thegodfather
    правда в том, что челси уступает в классе игроков только ман ситу
    зеропуки тренерская команда, их успех = клопп.

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  12. slash-lfc 09.11.2019 18:26 # slash-lfc
    думал, что ниче на фапле уже удивить не сможет, как увидел, что победа над Пэласом = победе в ЛЧ. гпенсы все-таки эпичные отстрелы.

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  13. mihajlo-fan 09.11.2019 18:23 # mihajlo-fan
    Ученые выяснили, что футбол ведет к слабоумию https://www.gismeteo.ru/news/science/uchenye-vyyasnili-chto-futbol-vedet-k-slaboumiju/

    Я давно об этом говорю. Это очевидно и без специального исследования

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  14. lampard78 09.11.2019 18:13 # lampard78
    Куры не проснулись ещё что ли? Чё т возят их.

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  15. thegodfather 09.11.2019 18:12 # thegodfather
    жарят петушар

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  16. reams 09.11.2019 18:12 # reams
    херасе пенсы разошлись, ну это до первого серьезного соперника, там им вата будет

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  17. slash-lfc 09.11.2019 18:11 # slash-lfc
    Goals in the Premier League this season:

    Tammy Abraham - 10

    Man United: 13

    !!!

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  18. bushido 09.11.2019 18:07 # bushido
    Синие конечно были хороши, но и по правде сказать не отпускало ощущение, что Пэлас в атаку играть вообще не хотел

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  19. weorlfc 09.11.2019 18:06 # weorlfc
    Пенсы потрахались уже?

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  20. sellman 09.11.2019 18:01 # sellman
    Рэшфорд в АПЛ:
    33 матча - 10 голов

    Абрахам в АПЛ:
    12 матчей - 10 голов

    Итоги:
    2. Челси - 26
    10. МЮ - 13

    Отбросы манчестерские, выделяйте больше денег на подкуп судей, пусть Рэшфорд свою статц подтянет.

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