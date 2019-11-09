"Челси" одержал шестую победу подряд в Премьер-Лиге

"Челси" одержал свою шестую победу подряд в Премьер-Лиге, одолев "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 благодаря голам молодых Тэмми Абрахэма и Кристиана Пулишича.

По сравнению с 4:4 против "Аякса" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Вместо Сесара Аспиликуэты, Маркоса Алонсо и Жоржиньо вышли Рис Джеймс, Эмерсон Палмери и Нголо Канте.



Наставник "орлов" Рой Ходжсон отреагировал единственным изменением на поражение 0:2 от "Лестера", внедрив в команду Андроса Таунсенда, который появился вместо Джеффри Шлюппа.



"Челси" сразу же прибрал инициативу и устроил осаду. На 12-й минуте Кристиан Пулишич, получив передачу от Виллиана в быстрой атаке, усадил на пятую точку в штрафной Джоэла Уорда и уже был готов расстрелять ворота, однако голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.



Вскоре Виллиан отметился опаснейшим ударом со штрафного — над крестовиной! Гости совершенно не давали своему сопернику свободного пространства, но при этом были вынуждены полностью пожертвовать атакующей игрой.



За весь первый тайм "орлы" так и не нанесли ни одного удара, даже неточного. "Синие" же стучались в закрытую дверь и лишь перед самым перерывом могли реально открыть счет, когда Тэмми Абрахэм слегка не успел замкнуть прострел партнера, а удар Виллиана с убойной дистанции принял на себя его бывший одноклубник Гари Кэхилл.



Зато во втором тайме "Челси" потребовалось менее семи минут, чтобы распечатать ворота Гуаиты. Виллиан с подступов к штрафной сделал короткую передачу в касание на Абрахэма, а тот развернулся и пробил — 1:0.



Гол позволил хозяевам раскрепоститься и сделал игру чуть более открытой. Счет обязывал гостей ходить вперед, однако толку в их атаках почти не было — лишь на 71-й минуте после розыгрыша углового Джеймс Томкинс из выгодной позиции пробил головой мимо.



А на 79-й минуте все стало окончательно ясно. Настойчивый Пулишич все-таки добился своего, головой послав мяч в ворота после заблокированного удара Мичи Батшуайи — 2:0.



"Орлы" выбросили белый флаг и уже не сопротивлялись, завершив матч со всего одним ударом в створ.



"Челси" пришлось серьезно потрудиться, чтобы взломать насыщенную оборону "Кристал Пэлас", у которого в этом матче никакой контратакующей игры не получилось. "Синие" был на голову лучше и победу полностью заслужили — проклятье награды лучшему тренеру месяца не сработало.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче