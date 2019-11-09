"Челси" одержал шестую победу подряд в Премьер-Лиге
"Челси" одержал свою шестую победу подряд в Премьер-Лиге, одолев "Кристал Пэлас" со счетом 2:0 благодаря голам молодых Тэмми Абрахэма и Кристиана Пулишича.
По сравнению с 4:4 против "Аякса" в Лиге Чемпионов в стартовом составе "синих" произошло три изменения. Вместо Сесара Аспиликуэты, Маркоса Алонсо и Жоржиньо вышли Рис Джеймс, Эмерсон Палмери и Нголо Канте.
Наставник "орлов" Рой Ходжсон отреагировал единственным изменением на поражение 0:2 от "Лестера", внедрив в команду Андроса Таунсенда, который появился вместо Джеффри Шлюппа.
"Челси" сразу же прибрал инициативу и устроил осаду. На 12-й минуте Кристиан Пулишич, получив передачу от Виллиана в быстрой атаке, усадил на пятую точку в штрафной Джоэла Уорда и уже был готов расстрелять ворота, однако голкипер "Пэлас" Висенте Гуаита вовремя вышел навстречу и заблокировал удар.
Вскоре Виллиан отметился опаснейшим ударом со штрафного — над крестовиной! Гости совершенно не давали своему сопернику свободного пространства, но при этом были вынуждены полностью пожертвовать атакующей игрой.
За весь первый тайм "орлы" так и не нанесли ни одного удара, даже неточного. "Синие" же стучались в закрытую дверь и лишь перед самым перерывом могли реально открыть счет, когда Тэмми Абрахэм слегка не успел замкнуть прострел партнера, а удар Виллиана с убойной дистанции принял на себя его бывший одноклубник Гари Кэхилл.
Зато во втором тайме "Челси" потребовалось менее семи минут, чтобы распечатать ворота Гуаиты. Виллиан с подступов к штрафной сделал короткую передачу в касание на Абрахэма, а тот развернулся и пробил — 1:0.
Гол позволил хозяевам раскрепоститься и сделал игру чуть более открытой. Счет обязывал гостей ходить вперед, однако толку в их атаках почти не было — лишь на 71-й минуте после розыгрыша углового Джеймс Томкинс из выгодной позиции пробил головой мимо.
А на 79-й минуте все стало окончательно ясно. Настойчивый Пулишич все-таки добился своего, головой послав мяч в ворота после заблокированного удара Мичи Батшуайи — 2:0.
"Орлы" выбросили белый флаг и уже не сопротивлялись, завершив матч со всего одним ударом в створ.
"Челси" пришлось серьезно потрудиться, чтобы взломать насыщенную оборону "Кристал Пэлас", у которого в этом матче никакой контратакующей игры не получилось. "Синие" был на голову лучше и победу полностью заслужили — проклятье награды лучшему тренеру месяца не сработало.
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
09.11.2019 17:25
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Последние комментарии:
Не задумывался о том, что "безвиз" может быть на самом деле скаузером. Комментарий от "рж1992" вполне объясняет то отбитое и животное поведение безвиза.
На фапле только скаузеры такие. Даже конвоиры с манкостаном адекватнее будут
(ответить)
Тэмми Абрахам повторил личный рекорд Маркуса Рашфорда по количеству голов в одном сезоне Премьер-Лиги.
Рашфорд в 2018/2019: 33 матча, 10 голов
Абрахам в 2019/2020: 12 матчей, 10 голов
ах ах ах
(ответить)
пенсам обязательно кукарекать про чемпик и тд обыграв КП?
МБ нужно хотя бы до декабря в тройке пробыть? Особенно зная безвиза (скаузер на самом деле). Он же просто тонко стебет пенсов,а те в экстазе от того какой он троль...так мило это читать.
(ответить)
саут походу вылетит
вместо со шпорами)
(ответить)
thegodfather забывает про клавиши, когда берёт в рот, пенсы дайте пенсу в рот, у вас это нормально.
(ответить)
как же шпоры отскакивают
пиздааа)))
(ответить)
Всех болельщиков Челси с победой.
Супер игра от супера Френки.
(ответить)
почему шпоры еще не пропустили это загадка
норм их шеффилд прощает
(ответить)
шпоры чет вата
(ответить)
Кейн щас красиво исполнит, смотрите
(ответить)
правда в том, что челси уступает в классе игроков только ман ситу
зеропуки тренерская команда, их успех = клопп.
(ответить)
думал, что ниче на фапле уже удивить не сможет, как увидел, что победа над Пэласом = победе в ЛЧ. гпенсы все-таки эпичные отстрелы.
(ответить)
Ученые выяснили, что футбол ведет к слабоумию https://www.gismeteo.ru/news/science/uchenye-vyyasnili-chto-futbol-vedet-k-slaboumiju/
Я давно об этом говорю. Это очевидно и без специального исследования
(ответить)
Куры не проснулись ещё что ли? Чё т возят их.
(ответить)
жарят петушар
(ответить)
херасе пенсы разошлись, ну это до первого серьезного соперника, там им вата будет
(ответить)
Goals in the Premier League this season:
Tammy Abraham - 10
Man United: 13
!!!
(ответить)
Синие конечно были хороши, но и по правде сказать не отпускало ощущение, что Пэлас в атаку играть вообще не хотел
(ответить)
Пенсы потрахались уже?
(ответить)
Рэшфорд в АПЛ:
33 матча - 10 голов
Абрахам в АПЛ:
12 матчей - 10 голов
Итоги:
2. Челси - 26
10. МЮ - 13
Отбросы манчестерские, выделяйте больше денег на подкуп судей, пусть Рэшфорд свою статц подтянет.
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