Хендерсон вспомнил, как едва не ушел из "Ливерпуля" летом 2012

Джордан Хендерсон Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон вспомнил о моменте, когда он был близок к уходу из мерсисайдского клуба и о том, как это изменило его карьеру.

Хендерсон выступает за "красных" после своего перехода из "Сандерленда" в 2011 году, являясь ключевой фигурой для главного тренера Юргена Клоппа.

Однако болельщики "Ливерпуля" далеко не сразу приняли Джордана, и тот едва не покинул "Энфилд" уже в 2012 году, когда Брендан Роджерс, предшественник Клоппа, был готов обменять Хендерсона на Клинта Демпси из "Фулхэма". Сорвавшаяся сделка придала огромный импульс карьере английского полузащитника.

"То был определяющий период в моей карьере, не только в моей ливерпульской карьере. Думаю, то был большой момент, тяжелый момент, но одновременно момент, который помог мне. Я понимаю это, оглядываясь назад сейчас".

"Я не знаю, что было бы со мной, если бы не тот момент. То было тяжелое время, но, к счастью, все сложилось хорошо для меня".

"Правды ради, Брендан был великолепен со мной на том этапе. Он помог мне вырасти как игроку и как человеку, и я по-настоящему добавил в зрелости при нем. Это была неприятность, обернувшаяся благом", — сообщил Хендерсон talkSPORT.


Метки Ливерпуль, Фулхэм, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1222

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. stilllove 09.11.2019 18:26 # stilllove
    Джеррард пустышка рядом с ним

    (ответить)

  2. alexomck 09.11.2019 17:29 # alexomck
    лучший капитан в истории клуба и жуткий топарик.

    (ответить)

  3. electric 09.11.2019 17:27 # electric
    Зря не ушел. Ошибка рук-ва на лицо.
    Сейчас мучаемся как с лукой.

    (ответить)

  4. chebrec 09.11.2019 17:14 # chebrec
    Теперь капитан и легенда лфк

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: