Хендерсон вспомнил, как едва не ушел из "Ливерпуля" летом 2012

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон вспомнил о моменте, когда он был близок к уходу из мерсисайдского клуба и о том, как это изменило его карьеру.

Хендерсон выступает за "красных" после своего перехода из "Сандерленда" в 2011 году, являясь ключевой фигурой для главного тренера Юргена Клоппа.



Однако болельщики "Ливерпуля" далеко не сразу приняли Джордана, и тот едва не покинул "Энфилд" уже в 2012 году, когда Брендан Роджерс, предшественник Клоппа, был готов обменять Хендерсона на Клинта Демпси из "Фулхэма". Сорвавшаяся сделка придала огромный импульс карьере английского полузащитника.



"То был определяющий период в моей карьере, не только в моей ливерпульской карьере. Думаю, то был большой момент, тяжелый момент, но одновременно момент, который помог мне. Я понимаю это, оглядываясь назад сейчас".



"Я не знаю, что было бы со мной, если бы не тот момент. То было тяжелое время, но, к счастью, все сложилось хорошо для меня".



"Правды ради, Брендан был великолепен со мной на том этапе. Он помог мне вырасти как игроку и как человеку, и я по-настоящему добавил в зрелости при нем. Это была неприятность, обернувшаяся благом", — сообщил Хендерсон talkSPORT.