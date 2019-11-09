Алиссон: "Не хотим испытать то, что испытали в прошлом сезоне"

Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что неудача прошлого сезона подгоняет его команду вперед в этой кампании.

"Красные" выдающимся образом провели прошлый сезон, потерпев лишь одно поражение в Премьер-Лиге и обновив клубный рекорд по количеству набранных очков.



Однако "Манчестер Сити" все равно набрал на очко больше и завоевал титул, что очень ранило Алиссона и его партнеров, но одновременно подстегивает их сейчас.



"В прошлом сезоне мы получили отличный опыт, и это был почти идеальный сезон. Мы проиграли лишь один матч, и этот матч был против "Сити". Так что мы знаем, сколь большой матч будет для нас в воскресенье. Мы знаем, сколь это большой матч для каждого — для них и их фанатов. В конце концов это просто еще три важных очка, но "Манчестер Сити" был лучшей командой в лиге в последние годы, поэтому нам нужно выложиться без остатка, чтобы выиграть этот матч".



"Мы не хотим испытать то, что испытали в прошлом сезоне, когда финишировали вторыми с отставанием в одно очко. И мы не знаем, какой матч стоил нам титула, потому что у нас было несколько ничьих, когда мы могли бы сыграть лучше, а также мы проиграли на выезде "Манчестер Сити", хотя могли победить или добиться ничьей. Это означает, мы должны выкладываться без остатка в каждом матче, если хотим стать чемпионами. Мы хотим этого, и мы постараемся этого добиться", — сообщил Алиссон The Guardian.