Алиссон: "Не хотим испытать то, что испытали в прошлом сезоне"

Алиссон Голкипер "Ливерпуля" Алиссон признался, что неудача прошлого сезона подгоняет его команду вперед в этой кампании.

"Красные" выдающимся образом провели прошлый сезон, потерпев лишь одно поражение в Премьер-Лиге и обновив клубный рекорд по количеству набранных очков.

Однако "Манчестер Сити" все равно набрал на очко больше и завоевал титул, что очень ранило Алиссона и его партнеров, но одновременно подстегивает их сейчас.

"В прошлом сезоне мы получили отличный опыт, и это был почти идеальный сезон. Мы проиграли лишь один матч, и этот матч был против "Сити". Так что мы знаем, сколь большой матч будет для нас в воскресенье. Мы знаем, сколь это большой матч для каждого — для них и их фанатов. В конце концов это просто еще три важных очка, но "Манчестер Сити" был лучшей командой в лиге в последние годы, поэтому нам нужно выложиться без остатка, чтобы выиграть этот матч".

"Мы не хотим испытать то, что испытали в прошлом сезоне, когда финишировали вторыми с отставанием в одно очко. И мы не знаем, какой матч стоил нам титула, потому что у нас было несколько ничьих, когда мы могли бы сыграть лучше, а также мы проиграли на выезде "Манчестер Сити", хотя могли победить или добиться ничьей. Это означает, мы должны выкладываться без остатка в каждом матче, если хотим стать чемпионами. Мы хотим этого, и мы постараемся этого добиться", — сообщил Алиссон The Guardian.


Метки Алиссон, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 16:00

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Последние комментарии:




  1. dallaslp 09.11.2019 16:30 # dallaslp
    в том году титула стоила ничья против МЮ, а не поражение МС

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  2. mancunia-planet 09.11.2019 16:23 # mancunia-planet
    Натерпелись. А думали легко будет догнать Манчестер Юнайтед!?

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  3. electric 09.11.2019 16:18 # electric
    Цыгане, налетай!

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  4. naby-keita 09.11.2019 16:18 # naby-keita
    Атлант!!!

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  5. slash-lfc 09.11.2019 16:03 # slash-lfc
    Титан!!!

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