Марку Силва: "Без VAR у нас было бы на шесть очков больше"

Наставник "Эвертона" Марку Силва посетовал не потерянные его командой "пять-шесть очков" из-за системы VAR.

В этом сезоне в матчах с участием "ирисок" было несколько спорных эпизодов, в которых система видеопомощи рефери не смогла разобраться.



Например, в конце октября VAR присудила "Брайтону" пенальти — на тот момент "Эвертон" вел в счете, но в итоге проиграл матч. По информации Liverpool Echo, впоследствии Премьер-Лига признала свою ошибку и принесла "ирискам" извинения. Силва чувствует в этом большую несправедливость.



"В трех-четырех последних матчах ошибки были такими явными, и это стоило нам пяти-шести очков".



"Где бы мы находились с этими очками? У меня нет никаких сомнений, что мы выступали бы на другом уровне, если бы набрали эти очки".



"Чем выше ты в таблице, тем с большей уверенностью в себе играешь. Это касается каждой команды в мире. Сейчас мы не в том положении, как хотим. Я не рад нашим положением и знаю, что ситуация была бы совершенно другой, если бы футбол был справедлив".



"Теперь мы обязаны выигрывать свой следующий матч, да и каждый матч превращается для нас в обязательный для победы. У нас было бы больше свободы и уверенности в себе, если бы мы находились выше в таблице", — цитирует Силву Liverpool Echo.