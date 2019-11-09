Гвардиола считает "Ливерпуль" сильнейшей командой в мире

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что сейчас "Ливерпуль" является сильнейшей командой в мире.

В прошлом сезоне "Сити" в ожесточенной борьбе защитил чемпионский титул Премьер-Лиги, опередив "Ливерпуль" только на одно очко.



Та неудача мотивировала "красных", чтобы мощно начать новую кампанию. Из всех команд Премьер-Лиги только "Ливерпуль" не потерпел ни одного поражения, и Гвардиола отлично понимает, с какого рода соперником "горожане" сыграют в воскресенье.



"В прошлом сезоне, когда мы выиграли Премьер-Лигу, я говорил, что они являются лучшим конкурентом, с которым я когда-либо соперничал как тренер".



"Именно поэтому победа в лиге стала одним из величайших достижений, что мы добивались как клуб и я как тренер. Я не изменил своего мнения. Поэтому прямо сейчас они, наверное, являются сильнейшей командой в мире", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.