Гвардиола считает "Ливерпуль" сильнейшей командой в мире

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предположил, что сейчас "Ливерпуль" является сильнейшей командой в мире.

В прошлом сезоне "Сити" в ожесточенной борьбе защитил чемпионский титул Премьер-Лиги, опередив "Ливерпуль" только на одно очко.

Та неудача мотивировала "красных", чтобы мощно начать новую кампанию. Из всех команд Премьер-Лиги только "Ливерпуль" не потерпел ни одного поражения, и Гвардиола отлично понимает, с какого рода соперником "горожане" сыграют в воскресенье.

"В прошлом сезоне, когда мы выиграли Премьер-Лигу, я говорил, что они являются лучшим конкурентом, с которым я когда-либо соперничал как тренер".

"Именно поэтому победа в лиге стала одним из величайших достижений, что мы добивались как клуб и я как тренер. Я не изменил своего мнения. Поэтому прямо сейчас они, наверное, являются сильнейшей командой в мире", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 14:00

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  1. gerrard08 09.11.2019 14:03 # gerrard08
    Уже пенис болит от его постоянных отсосов.

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  2. slash-lfc 09.11.2019 14:02 # slash-lfc
    Как же Лыска зае6ала дрочить на ЛФК. Просто пздц. Говорит о КНЯЗЯХ больше чем о цыганах.

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