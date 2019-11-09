Лэмпард назвал следующий шаг для Ковачича

Фрэнк Лэмпард и Матео Ковачич Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что вскоре полузащитнику Матео Ковачичу удастся прервать свою затяжную серию без голов.

Ковачич заметно улучшил свою форму при Лэмпарде после нестабильного дебютного сезона на "Стэмфорд Бридж", и Фрэнк считает, что Матео пора сделать следующий шаг.

Свой последний гол 25-летний хорват забил в январе 2017, еще будучи игроком "Реала", однако Лэмпард надеется, что Ковачич вспомнит, как поражать чужие ворота.

"Он много раз демонстрировал свое мастерство в этом сезоне, и я думаю, естественным прогрессом для него будет добавить голы к своей игре. Мы работаем над этим".

"Если он забьет, вы, возможно, увидите большую улыбку — не только на моем лице, но и у всего коллектива, потому что мы знаем, что он обладает умением забивать голы, и в этом состоит его следующий шаг", — цитирует Лэмпарда Goal.


Метки Ковачич, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 13:00

Количество просмотров Просмотров: 662

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. beatles-red 09.11.2019 13:56 # beatles-red
    Лучший бокс ту бокс в лиге.

    (ответить)

  2. ask 09.11.2019 13:41 # ask
    шикарный технарь и трудяга

    (ответить)

  3. role-playin 09.11.2019 13:17 # role-playin
    Когда уже РЛЧ вернется.

    (ответить)

  4. lampard78 09.11.2019 13:12 # lampard78
    Очень техничен и способен помогать команде выходить из-под прессинга. Это всё хорошо в середине поля. Но чуть вперёд, и он уже на подходах к штрафной соперника ни пас голевой отдать, ни пробить хорошо не может. Так же теряется и на подходах к своей штрафной в обороне - просто проходной двор в зонах, за которые они с Жоржем отвечают.
    Так что минусов хватает. Ну и Канте очень нужен уже.

    (ответить)

  5. makeewadim 09.11.2019 13:10 # makeewadim
    Матео как заблудший сын.. Надеюсь Лэмп говорил искренне.

    (ответить)

  6. thegodfather 09.11.2019 13:02 # thegodfather
    Это рил то, что ему не хватает. В этом сезоне забьёт. Победный в финале лч. Скрин

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: