Лэмпард назвал следующий шаг для Ковачича

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард надеется, что вскоре полузащитнику Матео Ковачичу удастся прервать свою затяжную серию без голов.

Ковачич заметно улучшил свою форму при Лэмпарде после нестабильного дебютного сезона на "Стэмфорд Бридж", и Фрэнк считает, что Матео пора сделать следующий шаг.



Свой последний гол 25-летний хорват забил в январе 2017, еще будучи игроком "Реала", однако Лэмпард надеется, что Ковачич вспомнит, как поражать чужие ворота.



"Он много раз демонстрировал свое мастерство в этом сезоне, и я думаю, естественным прогрессом для него будет добавить голы к своей игре. Мы работаем над этим".



"Если он забьет, вы, возможно, увидите большую улыбку — не только на моем лице, но и у всего коллектива, потому что мы знаем, что он обладает умением забивать голы, и в этом состоит его следующий шаг", — цитирует Лэмпарда Goal.