Пол Паркер: "МЮ может попасть в Лигу Чемпионов только через черный ход"

Оле Гуннар Сульшер Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что победа в Лиге Европы — единственный реалистичный способ для "красных дьяволов" попасть в Лигу Чемпионов на будущий год.

После 11 первых туров нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" находится в 10 очках от топ-4, и Паркер не верит, что команда Оле Гуннара Сульшера сможет совершить этот рывок. Однако и задачу выиграть Лигу Европы Пол не может назвать легкой.

"Лига Европы — единственный способ для "Манчестер Юнайтед" попасть в Лигу Чемпионов".

"Им не финишировать в топ-4, потому что они выигрывают недостаточное количество матчей. Так что единственный способ для них попасть в Лигу Чемпионов — сделать это через черный ход".

"Впрочем, и это будет непросто сделать, глядя на "Рейнджерс" и "Селтик". Если вы думаете, что "Юнайтед" выиграет Лигу Европы, я скажу вам, что эти две команды превосходны. Кроме того, все еще остается в турнире "Арсенал". Плюс серийные победители из "Севильи".

"Выиграть это соревнование непросто, но это единственный путь для "Юнайтед" в Лигу Чемпионов", — сообщил Паркер Eurosport.


Метки Лига Европы, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Паркер

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 12:00

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  1. kukuruzzo 09.11.2019 12:53 # kukuruzzo
    чеоез норку клоппа кароче

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  2. muaxaxaxa 09.11.2019 12:44 # muaxaxaxa
    Из-ха рейнджерс и селтик? Это что шутка такая?

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  3. blackdreamer 09.11.2019 12:28 # blackdreamer
    горлум юнайтед

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  4. mane 09.11.2019 12:08 # mane
    Блеать админ слишком часто начал использовать гомотемы в заголовках
    прекратите

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  5. pavlix76 09.11.2019 12:07 # pavlix76
    Там (в черном ходе) они находятся иже долгое время.

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