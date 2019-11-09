Пол Паркер: "МЮ может попасть в Лигу Чемпионов только через черный ход"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Пол Паркер считает, что победа в Лиге Европы — единственный реалистичный способ для "красных дьяволов" попасть в Лигу Чемпионов на будущий год.

После 11 первых туров нового сезона Премьер-Лиги "Юнайтед" находится в 10 очках от топ-4, и Паркер не верит, что команда Оле Гуннара Сульшера сможет совершить этот рывок. Однако и задачу выиграть Лигу Европы Пол не может назвать легкой.



"Лига Европы — единственный способ для "Манчестер Юнайтед" попасть в Лигу Чемпионов".



"Им не финишировать в топ-4, потому что они выигрывают недостаточное количество матчей. Так что единственный способ для них попасть в Лигу Чемпионов — сделать это через черный ход".



"Впрочем, и это будет непросто сделать, глядя на "Рейнджерс" и "Селтик". Если вы думаете, что "Юнайтед" выиграет Лигу Европы, я скажу вам, что эти две команды превосходны. Кроме того, все еще остается в турнире "Арсенал". Плюс серийные победители из "Севильи".



"Выиграть это соревнование непросто, но это единственный путь для "Юнайтед" в Лигу Чемпионов", — сообщил Паркер Eurosport.