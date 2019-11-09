Почеттино: "Мы вернулись к тому, что было пять лет назад"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что текущая ситуация в клубе напоминает ему время, когда он только брался за эту работу в 2014 году.

В преддверии субботнего матча против "Шеффилд Юнайтед" "шпоры" занимают только 11-е место в Премьер-Лиге, отставая от топ-4 уже на 10 очков.



Почеттино чувствует, что его команде вновь предстоит отчаянная борьба за попадание в Лигу Чемпионов, как и в начале его работы в "Тоттенхэме".



"Мы все еще можем попасть в топ-4. Нам нужно время, чтобы все привести в порядок, потому что мы вернулись к состоянию пятилетней давности — в плане своей позиции, ситуаций и прочих вещей, так что нам нужно время. Это по-другому, нежели пять лет назад, но есть много похожих вещей".



"Мы не можем заставить этот клуб двигаться быстрее, мы не можем ускорить процессы. Не можем. Мы не можем ускорить время, и это проблема. Нам нужно сохранять спокойствие и упорно работать — другого способа изменить ситуацию нет. Время есть время, а процесс есть процесс", — цитирует Почеттино The Telegraph.