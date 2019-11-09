Лэмпард рассказал о своих суевериях

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своих суевериях и выразил надежду, что его не постигнет проклятье Тренера Месяца.

Накануне Лэмпард был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам октября. Ранее было замечено, что специалист, который получает эту награду, нередко проигрывает свой следующий матч.

Однако Фрэнк надеется, что его счастливые приметы помогут ему избежать потери очков в матче против "Кристал Пэлас" в субботу.

"Я слышал об этом проклятье. Я знаю о нем, и я относительно суеверен. Я был суеверен как игрок и остаюсь суеверен как тренер".

"Суеверия были обычным делом в нашей раздевалке. У Джона Терри было много примет. Он был очень структурирован в подготовке к матчам".

"У меня тоже есть вещи, которые я делаю по шаблону из суеверия. Например, прогулки с собакой или время, когда я выхожу из дома. Или обувь, которую я надеваю на тренировки. Есть много всяких мелочей, и это может быть довольно неловко".

"Например, я выгуливаю собаку в определенное время, в определенные дни, определенным маршрутом".

"Я беру собаку утром, иду на прогулку перед тренировкой, захожу в местную кофейню, беру кофе с собой, прогуливаюсь, собираю ее дерьмо и бросаю его в корзину, возвращаюсь домой и еду на тренировку".

"Если честно, я много гуляю с собакой, и это позволяет хорошо прочистить голову", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.


Метки Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.11.2019 10:00

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  1. tyhonovecky 09.11.2019 11:17 # tyhonovecky
    Нормальный человек, не то что обсосанная русня которая выводит своих собак на прогулку и е срут, но обоссаная Труселя дерьмо не убирает, как жили в говне, так и сдохнут в говне.

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  2. ry-l 09.11.2019 10:47 # ry-l
    Поразительно как легко местные пидоразы триггерятся на слово "дерьмо"

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  3. anabanana94 09.11.2019 10:40 # anabanana94
    Лемпуссииииии, такой вот горбатый Лемпс.

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  4. superglor 09.11.2019 10:35 # superglor
    Вместе с Демба Бой гуляют со своими собаками.

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  5. januzaj00 09.11.2019 10:33 # januzaj00
    Попросили собрать сплоченную команду, собрал дерьмо

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  6. wilegend 09.11.2019 10:27 # wilegend
    Собиратель дерьма месяца

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  7. dom1no 09.11.2019 10:09 # dom1no
    о своих сувенирах в жопе пусть расскажет

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  8. chebrec 09.11.2019 10:07 # chebrec
    Главное чтобы хейторы с фапли не сглазили

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