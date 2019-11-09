Лэмпард рассказал о своих суевериях
Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своих суевериях и выразил надежду, что его не постигнет проклятье Тренера Месяца.
Накануне Лэмпард был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам октября. Ранее было замечено, что специалист, который получает эту награду, нередко проигрывает свой следующий матч.
Однако Фрэнк надеется, что его счастливые приметы помогут ему избежать потери очков в матче против "Кристал Пэлас" в субботу.
"Я слышал об этом проклятье. Я знаю о нем, и я относительно суеверен. Я был суеверен как игрок и остаюсь суеверен как тренер".
"Суеверия были обычным делом в нашей раздевалке. У Джона Терри было много примет. Он был очень структурирован в подготовке к матчам".
"У меня тоже есть вещи, которые я делаю по шаблону из суеверия. Например, прогулки с собакой или время, когда я выхожу из дома. Или обувь, которую я надеваю на тренировки. Есть много всяких мелочей, и это может быть довольно неловко".
"Например, я выгуливаю собаку в определенное время, в определенные дни, определенным маршрутом".
"Я беру собаку утром, иду на прогулку перед тренировкой, захожу в местную кофейню, беру кофе с собой, прогуливаюсь, собираю ее дерьмо и бросаю его в корзину, возвращаюсь домой и еду на тренировку".
"Если честно, я много гуляю с собакой, и это позволяет хорошо прочистить голову", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.
09.11.2019 10:00
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Нормальный человек, не то что обсосанная русня которая выводит своих собак на прогулку и е срут, но обоссаная Труселя дерьмо не убирает, как жили в говне, так и сдохнут в говне.
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Поразительно как легко местные пидоразы триггерятся на слово "дерьмо"
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Лемпуссииииии, такой вот горбатый Лемпс.
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Вместе с Демба Бой гуляют со своими собаками.
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Попросили собрать сплоченную команду, собрал дерьмо
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Собиратель дерьма месяца
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о своих сувенирах в жопе пусть расскажет
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Главное чтобы хейторы с фапли не сглазили
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