Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард рассказал о своих суевериях и выразил надежду, что его не постигнет проклятье Тренера Месяца.

Накануне Лэмпард был признан лучшим тренером Премьер-Лиги по итогам октября. Ранее было замечено, что специалист, который получает эту награду, нередко проигрывает свой следующий матч.



Однако Фрэнк надеется, что его счастливые приметы помогут ему избежать потери очков в матче против "Кристал Пэлас" в субботу.



"Я слышал об этом проклятье. Я знаю о нем, и я относительно суеверен. Я был суеверен как игрок и остаюсь суеверен как тренер".



"Суеверия были обычным делом в нашей раздевалке. У Джона Терри было много примет. Он был очень структурирован в подготовке к матчам".



"У меня тоже есть вещи, которые я делаю по шаблону из суеверия. Например, прогулки с собакой или время, когда я выхожу из дома. Или обувь, которую я надеваю на тренировки. Есть много всяких мелочей, и это может быть довольно неловко".



"Например, я выгуливаю собаку в определенное время, в определенные дни, определенным маршрутом".



"Я беру собаку утром, иду на прогулку перед тренировкой, захожу в местную кофейню, беру кофе с собой, прогуливаюсь, собираю ее дерьмо и бросаю его в корзину, возвращаюсь домой и еду на тренировку".



"Если честно, я много гуляю с собакой, и это позволяет хорошо прочистить голову", — цитирует Лэмпарда Evening Standard.